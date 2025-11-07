США проігнорували засідання ООН з прав людини: правозахисники б'ють на сполох

Засідання ООН, присвячене огляду ситуації з правами людини у Сполучених Штатах, відкрилося у п'ятницю без участі США. Правозахисні організації назвали його відсутність тривожною ознакою відходу Вашингтона від глобальної взаємодії з цих питань, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що процес універсального періодичного огляду — це можливість для урядів та правозахисних організацій кожні чотири-п'ять років аналізувати діяльність усіх 193 держав-членів ООН та рекомендувати заходи щодо її покращення. Рідко яка держава не є присутньою на засіданні.

Представник Держдепартаменту заявив, що США пишаються своєю ситуацією з правами людини: "Як держава-засновник Організації Об'єднаних Націй та головний поборник індивідуальних свобод ми не дозволимо таким членам Ради з прав людини (СПЛ), як Венесуела, Китай чи Судан, читати нам лекції про нашу ситуацію з правами людини".

Amnesty International назвала відсутність США "відмовою від відповідальності".

Згідно з документом ООН, на порядку денному стояли такі питання, як політика президента США Дональда Трампа, такі як депортація мігрантів рейсами та обмеження прав ЛГБТК, а також такі давні проблеми, як смертна кара.

Очікується, що кожен уряд надасть доповідь про свою діяльність, але США цього не зробили.

Додамо

Спроби голови Ради ООН з прав людини Юрга Лаубера вступити в діалог зі США перед засіданням не мали успіху, як випливає з документа, і він призупинив розгляд питання до наступного року.

Представник США заявив, що Рада в минулому захищала порушників прав людини, додавши, що її участь у міжнародних організаціях була спрямована на просування американських інтересів та цінностей.

Сара Декер, старший юрист некомерційної організації Robert F. Kennedy Human Rights, заявила, що відсутність США має викликати глибоке занепокоєння у всіх американців. "Це позбавляє нас додаткового контролю за порушеннями прав людини, які щодня відбуваються при цій адміністрації", - сказала вона.

Деякі американські офіційні особи, які виступають проти Трампа, приїхали до ООН у Женеві, щоб обговорити з іншими державами та неурядовими організаціями те, що вони назвали кризою у сфері прав людини.

"Він (Трамп) не хоче, щоб йому давали звіт про його безперервні порушення прав людини", — заявив журналістам Ларрі Краснер, окружний прокурор міста Філадельфія. "Ми приїхали, тому що президент Сполучених Штатів не виконує своїх обов'язків", - сказав він.

Делегат Куби на зустрічі засудив відсутність США, назвавши це "безвідповідальною поведінкою", а Китай заявив, що шкодує про рішення США, яке, за його словами, свідчить про "неповагу".

Деякі дипломати були раді, що не довелося давати незручне завдання коментувати дії Трампа. "Це - благо для нервових союзників по НАТО", - сказав один західний дипломат.

У лютому Трамп припинив взаємодію з Женевською радою з прав людини, як і у свій перший термін. Тим не менш, Вашингтон у 2020 році все ж таки представив уряду доповідь, в якій заявив, що "відданий принципу лідерства в галузі прав людини за допомогою прикладу".