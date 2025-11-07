США проігнорували засідання ООН з прав людини: правозахисники б'ють на сполох

ukenru
17:00 • 9492 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
15:49 • 14633 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
15:32 • 20628 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
14:58 • 21058 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
13:59 • 22983 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 18829 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 42328 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 35593 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 38342 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
7 листопада, 05:43 • 29468 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
Графіки відключень електроенергії
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 23665 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 13411 перегляди
Британія готує всі роди військ для здійснення операцій в Україні - The Guardian7 листопада, 11:56 • 17394 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17818 перегляди
У Грузії сім опозиційних партій заявили про консолідацію для "мирної зміни режиму"16:39 • 6686 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
15:32 • 20590 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
14:58 • 21026 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедури
Ексклюзив
13:59 • 22952 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком13:34 • 17886 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 42307 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Нікушор Дан
Метте Фредеріксен
Джо Байден
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Австралія
Велика Британія
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниці17:09 • 3220 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідні17:00 • 9458 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 13457 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 23704 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицю7 листопада, 08:03 • 35187 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Опалення
YouTube

США проігнорували засідання ООН з прав людини: правозахисники б'ють на сполох

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

США відмовилися від участі в засіданні ООН щодо огляду ситуації з правами людини, що викликало занепокоєння правозахисних організацій. Представник Держдепартаменту заявив, що США пишаються своїми правами людини.

США проігнорували засідання ООН з прав людини: правозахисники б'ють на сполох

Засідання ООН, присвячене огляду ситуації з правами людини у Сполучених Штатах, відкрилося у п'ятницю без участі США. Правозахисні організації назвали його відсутність тривожною ознакою відходу Вашингтона від глобальної взаємодії з цих питань, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Видання зауважує, що процес універсального періодичного огляду — це можливість для урядів та правозахисних організацій кожні чотири-п'ять років аналізувати діяльність усіх 193 держав-членів ООН та рекомендувати заходи щодо її покращення. Рідко яка держава не є присутньою на засіданні.

Представник Держдепартаменту заявив, що США пишаються своєю ситуацією з правами людини: "Як держава-засновник Організації Об'єднаних Націй та головний поборник індивідуальних свобод ми не дозволимо таким членам Ради з прав людини (СПЛ), як Венесуела, Китай чи Судан, читати нам лекції про нашу ситуацію з правами людини".

Amnesty International назвала відсутність США "відмовою від відповідальності".

Згідно з документом ООН, на порядку денному стояли такі питання, як політика президента США Дональда Трампа, такі як депортація мігрантів рейсами та обмеження прав ЛГБТК, а також такі давні проблеми, як смертна кара.

Очікується, що кожен уряд надасть доповідь про свою діяльність, але США цього не зробили.

В ООН засудили плани Трампа щодо відновлення випробувань ядерної зброї 30.10.25, 19:38 • 3882 перегляди

Додамо

Спроби голови Ради ООН з прав людини Юрга Лаубера вступити в діалог зі США перед засіданням не мали успіху, як випливає з документа, і він призупинив розгляд питання до наступного року.

Представник США заявив, що Рада в минулому захищала порушників прав людини, додавши, що її участь у міжнародних організаціях була спрямована на просування американських інтересів та цінностей.

Сара Декер, старший юрист некомерційної організації Robert F. Kennedy Human Rights, заявила, що відсутність США має викликати глибоке занепокоєння у всіх американців. "Це позбавляє нас додаткового контролю за порушеннями прав людини, які щодня відбуваються при цій адміністрації", - сказала вона.

Деякі американські офіційні особи, які виступають проти Трампа, приїхали до ООН у Женеві, щоб обговорити з іншими державами та неурядовими організаціями те, що вони назвали кризою у сфері прав людини.

"Він (Трамп) не хоче, щоб йому давали звіт про його безперервні порушення прав людини", — заявив журналістам Ларрі Краснер, окружний прокурор міста Філадельфія. "Ми приїхали, тому що президент Сполучених Штатів не виконує своїх обов'язків", - сказав він.

Делегат Куби на зустрічі засудив відсутність США, назвавши це "безвідповідальною поведінкою", а Китай заявив, що шкодує про рішення США, яке, за його словами, свідчить про "неповагу".

Деякі дипломати були раді, що не довелося давати незручне завдання коментувати дії Трампа. "Це - благо для нервових союзників по НАТО", - сказав один західний дипломат.

У лютому Трамп припинив взаємодію з Женевською радою з прав людини, як і у свій перший термін. Тим не менш, Вашингтон у 2020 році все ж таки представив уряду доповідь, в якій заявив, що "відданий принципу лідерства в галузі прав людини за допомогою прикладу".

Антоніна Туманова

ПолітикаНовини Світу