США проигнорировали заседание ООН по правам человека: правозащитники бьют тревогу

Заседание ООН, посвященное обзору ситуации с правами человека в Соединенных Штатах, открылось в пятницу без участия США. Правозащитные организации назвали его отсутствие тревожным признаком отхода Вашингтона от глобального взаимодействия по этим вопросам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что процесс универсального периодического обзора — это возможность для правительств и правозащитных организаций каждые четыре-пять лет анализировать деятельность всех 193 государств-членов ООН и рекомендовать меры по ее улучшению. Редко какое государство не присутствует на заседании.

Представитель Госдепартамента заявил, что США гордятся своей ситуацией с правами человека: "Как государство-основатель Организации Объединенных Наций и главный поборник индивидуальных свобод мы не позволим таким членам Совета по правам человека (СПЧ), как Венесуэла, Китай или Судан, читать нам лекции о нашей ситуации с правами человека".

Amnesty International назвала отсутствие США "отказом от ответственности".

Согласно документу ООН, на повестке дня стояли такие вопросы, как политика президента США Дональда Трампа, такие как депортация мигрантов рейсами и ограничение прав ЛГБТК, а также такие давние проблемы, как смертная казнь.

Ожидается, что каждое правительство предоставит доклад о своей деятельности, но США этого не сделали.

Добавим

Попытки главы Совета ООН по правам человека Юрга Лаубера вступить в диалог с США перед заседанием не увенчались успехом, как следует из документа, и он приостановил рассмотрение вопроса до следующего года.

Представитель США заявил, что Совет в прошлом защищал нарушителей прав человека, добавив, что его участие в международных организациях было направлено на продвижение американских интересов и ценностей.

Сара Декер, старший юрист некоммерческой организации Robert F. Kennedy Human Rights, заявила, что отсутствие США должно вызывать глубокое беспокойство у всех американцев. "Это лишает нас дополнительного контроля за нарушениями прав человека, которые ежедневно происходят при этой администрации", - сказала она.

Некоторые американские официальные лица, выступающие против Трампа, приехали в ООН в Женеве, чтобы обсудить с другими государствами и неправительственными организациями то, что они назвали кризисом в сфере прав человека.

"Он (Трамп) не хочет, чтобы ему давали отчет о его непрерывных нарушениях прав человека", — заявил журналистам Ларри Краснер, окружной прокурор города Филадельфия. "Мы приехали, потому что президент Соединенных Штатов не выполняет своих обязанностей", - сказал он.

Делегат Кубы на встрече осудил отсутствие США, назвав это "безответственным поведением", а Китай заявил, что сожалеет о решении США, которое, по его словам, свидетельствует о "неуважении".

Некоторые дипломаты были рады, что не пришлось давать неудобное задание комментировать действия Трампа. "Это - благо для нервных союзников по НАТО", - сказал один западный дипломат.

В феврале Трамп прекратил взаимодействие с Женевским советом по правам человека, как и в свой первый срок. Тем не менее, Вашингтон в 2020 году все же представил правительству доклад, в котором заявил, что "привержен принципу лидерства в области прав человека посредством примера".