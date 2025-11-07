США проигнорировали заседание ООН по правам человека: правозащитники бьют тревогу

ukenru
17:00 • 4878 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo
15:49 • 11064 просмотра
8 ноября в Украине – масштабные отключения электроэнергии: ограничения будут действовать во всех регионах – Укрэнерго
Эксклюзив
15:32 • 16636 просмотра
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
14:58 • 17251 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
13:59 • 19732 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
7 ноября, 11:23 • 18237 просмотра
ЕС ужесточает визовые правила для россиян, отменяя многократные шенгенские визы
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 40061 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:46 • 35348 просмотра
Черная пятница 2025: когда будет и как не попасться на крючок хитрых скидок
Эксклюзив
7 ноября, 07:19 • 38115 просмотра
Новая система въезда в ЕС: в ГПСУ рассказали, какова ситуация на границе после введения программы EES
7 ноября, 05:43 • 29362 просмотра
Президент США: экспорт российской нефти "существенно снизился", мы хотим видеть конец войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Почти 8 тыс. украинских авторов на OnlyFans заработали около 5 млрд грн за год7 ноября, 07:49 • 25303 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 33314 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 21234 просмотра
Британия готовит все рода войск для проведения операций в Украине - The Guardian11:56 • 15621 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 14519 просмотра
публикации
Женщины и деньги: почему будущее финансов имеет женское лицо
Эксклюзив
15:32 • 16641 просмотра
Праздники приближаются: какая еда подорожает больше всего к Новому году
Эксклюзив
14:58 • 17256 просмотра
Российский след в решении отстраненного главы Государственной авиационной службы Бильчука: почему служебная проверка вышла за пределы стандартной процедурыPhoto
Эксклюзив
13:59 • 19736 просмотра
Картофель по-новому: 5 необычных блюд, которые удивят вкусом13:34 • 14615 просмотра
Новая должность для человека нардепа-взяточника Одарченко. МОН согласовал создание в Государственном биотехнологическом университете должности первого проректора для Грицькова
Эксклюзив
7 ноября, 09:48 • 40062 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Музыкант
Николь Кидман
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Покровск
Бельгия
Мирноград
Реклама
УНН Lite
Экс-жена магната недвижимости Майкла Фукса просит суд Британии отправить бизнесмена в тюрьмуPhoto17:09 • 1520 просмотра
5 фильмов о доисторической культуре: что посмотреть в эти выходныеVideo17:00 • 4878 просмотра
"Вайб-кодинг" стало словом 2025 года по версии Collins: что оно означает7 ноября, 11:01 • 11240 просмотра
Принц Гарри извинился перед Канадой за кепку «Доджерс» на матче World Series 20257 ноября, 09:56 • 21308 просмотра
Брюса Уиллиса заметили с сиделкой во время редкого публичного выхода на улицуPhoto7 ноября, 08:03 • 33409 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Дипломатка
Шахед-136
МиГ-31

США проигнорировали заседание ООН по правам человека: правозащитники бьют тревогу

Киев • УНН

 • 716 просмотра

США отказались от участия в заседании ООН по обзору ситуации с правами человека, что вызвало обеспокоенность правозащитных организаций. Представитель Госдепартамента заявил, что США гордятся своими правами человека.

США проигнорировали заседание ООН по правам человека: правозащитники бьют тревогу

Заседание ООН, посвященное обзору ситуации с правами человека в Соединенных Штатах, открылось в пятницу без участия США. Правозащитные организации назвали его отсутствие тревожным признаком отхода Вашингтона от глобального взаимодействия по этим вопросам, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Издание отмечает, что процесс универсального периодического обзора — это возможность для правительств и правозащитных организаций каждые четыре-пять лет анализировать деятельность всех 193 государств-членов ООН и рекомендовать меры по ее улучшению. Редко какое государство не присутствует на заседании.

Представитель Госдепартамента заявил, что США гордятся своей ситуацией с правами человека: "Как государство-основатель Организации Объединенных Наций и главный поборник индивидуальных свобод мы не позволим таким членам Совета по правам человека (СПЧ), как Венесуэла, Китай или Судан, читать нам лекции о нашей ситуации с правами человека".

Amnesty International назвала отсутствие США "отказом от ответственности".

Согласно документу ООН, на повестке дня стояли такие вопросы, как политика президента США Дональда Трампа, такие как депортация мигрантов рейсами и ограничение прав ЛГБТК, а также такие давние проблемы, как смертная казнь.

Ожидается, что каждое правительство предоставит доклад о своей деятельности, но США этого не сделали.

В ООН осудили планы Трампа по возобновлению испытаний ядерного оружия30.10.25, 19:38 • 3882 просмотра

Добавим

Попытки главы Совета ООН по правам человека Юрга Лаубера вступить в диалог с США перед заседанием не увенчались успехом, как следует из документа, и он приостановил рассмотрение вопроса до следующего года.

Представитель США заявил, что Совет в прошлом защищал нарушителей прав человека, добавив, что его участие в международных организациях было направлено на продвижение американских интересов и ценностей.

Сара Декер, старший юрист некоммерческой организации Robert F. Kennedy Human Rights, заявила, что отсутствие США должно вызывать глубокое беспокойство у всех американцев. "Это лишает нас дополнительного контроля за нарушениями прав человека, которые ежедневно происходят при этой администрации", - сказала она.

Некоторые американские официальные лица, выступающие против Трампа, приехали в ООН в Женеве, чтобы обсудить с другими государствами и неправительственными организациями то, что они назвали кризисом в сфере прав человека.

"Он (Трамп) не хочет, чтобы ему давали отчет о его непрерывных нарушениях прав человека", — заявил журналистам Ларри Краснер, окружной прокурор города Филадельфия. "Мы приехали, потому что президент Соединенных Штатов не выполняет своих обязанностей", - сказал он.

Делегат Кубы на встрече осудил отсутствие США, назвав это "безответственным поведением", а Китай заявил, что сожалеет о решении США, которое, по его словам, свидетельствует о "неуважении".

Некоторые дипломаты были рады, что не пришлось давать неудобное задание комментировать действия Трампа. "Это - благо для нервных союзников по НАТО", - сказал один западный дипломат.

В феврале Трамп прекратил взаимодействие с Женевским советом по правам человека, как и в свой первый срок. Тем не менее, Вашингтон в 2020 году все же представил правительству доклад, в котором заявил, что "привержен принципу лидерства в области прав человека посредством примера".

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира