США повідомили про знищення трьох надводних безпілотників хуситів у Червоному морі
Київ • УНН
Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати повстанців Хуті в Червоному морі за останні 24 години в рамках операції самооборони.
Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати бунтівників-хуситів з єменського руху "Ансар Аллах", передає АР, пише УНН.
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"За останні 24 години сили Центрального командування США провели операцію з самооборони, знищивши три безпілотні надводні апарати хуситів у Червоному морі", - повідомило Центральне командування ЗС США в Х (раніше Twitter).
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