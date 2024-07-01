США повідомили про знищення трьох надводних безпілотників хуситів у Червоному морі

Американські військові знищили три безпілотні надводні апарати бунтівників-хуситів з єменського руху "Ансар Аллах", передає АР, пише УНН.

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"За останні 24 години сили Центрального командування США провели операцію з самооборони, знищивши три безпілотні надводні апарати хуситів у Червоному морі", - повідомило Центральне командування ЗС США в Х (раніше Twitter).