Киев • УНН
Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата повстанцев Хути в Красном море за последние 24 часа в рамках операции самообороны.
Американские военные уничтожили три беспилотных надводных аппарата мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах", передает АР, пишет УНН.
Детали
"За последние 24 часа силы Центрального командования США провели операцию по самообороне, уничтожив три беспилотных надводных аппарата хуситов в Красном море", - сообщило Центральное командование ВС США в Х (ранее Twitter).
Хуситы совершили новые атаки на корабли в Красном море и Индийском океане24 июня 2024, 03:24 • 66116 просмотров