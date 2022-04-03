США поки не згодні надати Україні гарантії безпеки в тому вигляді, як просить Київ - Зеленський

Цитата

"... США не надали нам гарантій безпеки. Ви повинні розуміти... Сполучені Штати є нашим стратегічним партнером і вони підтримують нас. Але гарантії безпеки — це коли маєш обов'язковий документ. Навіть Будапештський меморандум був договором. Ми віддали нашу ядерну енергію, і це був просто клаптик паперу. Це не було гарантією безпеки, хоча було коло країн, які виступали гарантом на випадок порушення нашого суверенітету та територіальної угоди. Отже, ми більше не віримо в папери... Але щодо гарантій безпеки, то ми їх ще ні від кого не отримували і маємо отримати. Для нас також важливо, яким буде коло країн, які надаватимуть гарантії безпеки, і як саме це забезпечуватиметься... Тож мене як президента не влаштовують лише запевнення, бо тоді я не знаю, про що буде угода і чи буде у нас угода з росією. Про що ми домовимось? Хто буде поручителем? Бо якщо завтра знову почнеться війна, а запровадять лише санкції, то це ні про що. Тому що санкції є важливими. Вони можуть зупинити агресію. І нам такі гарантії не потрібні. Мені потрібні правові, потужні гарантії, де був би опис зброї, людський фактор, санкційна політика та превентивний тип реагування, а не лише після того, як будуть убиті люди... Тепер нас цікавлять справжні гарантії. Можливо п'ять країн-гарантів. Може навіть троє будуть задіяні для захисту України. Тоді ми можемо сісти за стіл із росією, і тоді лише я розумію, про що цей діалог із росією", - зазначив президент.

Додамо

Після закінчення переговорів української та російської делегацій у Стамбулі про припинення війни в Україні представники Києва заявили, що запропонували рф створити нову систему гарантій безпеки. Це має бути договір, який ратифікуватимуть парламенти країн, що підписали, заявив у вівторок, 29 березня, глава української делегації, керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як гарантів він назвав країни-члени Ради Безпеки ООН (Велику Британію, Китай, росію, США, Францію, Туреччину, Німеччину, Канаду, Італію, Польщу, Ізраїль). За його словами, дані гарантії тимчасово не працюватимуть в окупованому Криму та у непідконтрольних районах Донецької та Луганської областей.