США пока не согласны предоставить Украине гарантии безопасности в том виде, как просит Киев - Зеленский

Цитата

"... США не предоставили нам гарантий безопасности. Вы должны понимать... Соединенные Штаты являются нашим стратегическим партнером и они поддерживают нас. Но гарантии безопасности — это когда имеешь обязательный документ. Даже Будапештский меморандум был договором. Мы отдали нашу ядерную энергию, и это был просто клочок бумаги. Это не было гарантией безопасности, хотя был круг стран, которые выступали гарантом на случай нарушения нашего суверенитета и территориального соглашения. Итак, мы больше не верим в бумаги... Но что касается гарантий безопасности, то мы их еще ни от кого не получали и должны получить. Для нас также важно, каким будет круг стран, которые будут предоставлять гарантии безопасности, и как именно это будет обеспечиваться... Поэтому меня как президента не устраивают только заверения, потому что тогда я не знаю, о чем будет соглашение и будет ли у нас соглашение с россией. О чем мы договоримся? Кто будет поручителем? Потому что если завтра снова начнется война, а введут только санкции, то это ни о чем. Потому что санкции важны. Они могут остановить агрессию. И нам такие гарантии не нужны. Мне нужны правовые, мощные гарантии, где было бы описание оружия, человеческий фактор, санкционная политика и превентивный тип реагирования, а не только после того, как будут убиты люди... Теперь нас интересуют настоящие гарантии. Возможно пять стран-гарантов. Может даже трое будут задействованы для защиты Украины. Тогда мы можем сесть за стол с россией, и тогда только я понимаю, о чем этот диалог с россией", - отметил президент.

Добавим

После окончания переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле о прекращении войны в Украине представители Киева заявили, что рф предложили создать новую систему гарантий безопасности. Это должен быть договор, который будут ратифицировать парламенты стран, что подписали, заявил во вторник, 29 марта, глава украинской делегации, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

В качестве гарантов он назвал страны-члены Совета Безопасности ООН (Великобританию, Китай, Россию, США, Францию, Турцию, Германию, Канаду, Италию, Польшу, Израиль). По его словам, данные гарантии временно не будут работать в оккупированном Крыму и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей.