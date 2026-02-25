США пояснили, чому утрималися від голосування за резолюцію ООН щодо миру в Україні

США утрималися від голосування в ООН щодо резолюції на підтримку миру в Україні, заступник посла США в ООН Теммі Брюс вказала, що резолюція "містить формулювання, які, швидше за все, відвернуть від поточних переговорів", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, при Трампі США здебільшого ігнорували заклики Європи та України посилити економічний та військовий тиск на росію, стверджуючи, що агресивні дії можуть зірвати можливість мирної угоди з главою кремля володимиром путіним.

Резолюція "містить формулювання, які, швидше за все, відвернуть від поточних переговорів, а не підтримають обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до цього міцного світу", заявила заступник посла США в ООН Теммі Брюс на Генеральній Асамблеї ООН, наголосивши при цьому, що США все ще працюють.

Утримання США викликало критику з боку колишнього посланця президента США Дональда Трампа щодо України. Відставний генерал різко розкритикував США за те, що вони не проголосували за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до негайного припинення вогню, підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України та наголошує на важливості Статуту ООН у чотирирічні роковини російського вторгнення. Резолюцію ООН було ухвалено 107 голосами "за", 12 "проти" - включаючи росію - при 51 тих, хто утримався.

"Голосування в ООН щодо тривалого миру в Україні, і ми утрималися. Ось так буває, - написав у вівторок у соціальних мережах Кіт Келлог, який минулого року був спеціальним посланцем щодо України та росії. - Це не бізнес-угода - це війна".

Хоча термін повноважень Келлога як посланця щодо України минув, і переговори тепер очолює посланець Трампа Стів Віткофф, його критика у вівторок була спрямована на "транзакційну дипломатію" Трампа щодо жорстокої війни.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар щодо критики Келлогга, тоді як місія США в ООН послалася на коментарі Брюс.

Як пише видання, "Трамп намагався чинити тиск на Президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився дозволити США отримати вигоду з будь-яких невикористаних ресурсів України". Президент США також висловив зацікавленість у спільних американсько-російських бізнес-угодах у разі припинення війни. кремль також висунув пропозиції щодо широкого економічного партнерства з адміністрацією Трампа.

Утримання США від рішення ООН відбувається після заяви "Групи семи", зробленої раніше у вівторок, яка підтвердила підтримку групою України.

