Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
24 лютого, 18:45 • 13037 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 22370 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 19026 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 18798 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16325 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15556 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15809 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13745 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29753 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Публікації
Ексклюзиви
США пояснили, чому утрималися від голосування за резолюцію ООН щодо миру в Україні

Київ • УНН

 • 172 перегляди

США утрималися від голосування в ООН щодо резолюції на підтримку миру в Україні, оскільки її формулювання можуть відвернути від поточних переговорів. Заступник посла США в ООН Теммі Брюс заявила, що США все ще працюють над дипломатичними шляхами.

США пояснили, чому утрималися від голосування за резолюцію ООН щодо миру в Україні

США утрималися від голосування в ООН щодо резолюції на підтримку миру в Україні, заступник посла США в ООН Теммі Брюс вказала, що резолюція "містить формулювання, які, швидше за все, відвернуть від поточних переговорів", повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, при Трампі США здебільшого ігнорували заклики Європи та України посилити економічний та військовий тиск на росію, стверджуючи, що агресивні дії можуть зірвати можливість мирної угоди з главою кремля володимиром путіним.

Резолюція "містить формулювання, які, швидше за все, відвернуть від поточних переговорів, а не підтримають обговорення всього спектру дипломатичних шляхів, які можуть прокласти шлях до цього міцного світу", заявила заступник посла США в ООН Теммі Брюс на Генеральній Асамблеї ООН, наголосивши при цьому, що США все ще працюють.

Утримання США викликало критику з боку колишнього посланця президента США Дональда Трампа щодо України. Відставний генерал різко розкритикував США за те, що вони не проголосували за резолюцію Генеральної Асамблеї ООН, яка закликала до негайного припинення вогню, підтверджує суверенітет та територіальну цілісність України та наголошує на важливості Статуту ООН у чотирирічні роковини російського вторгнення. Резолюцію ООН було ухвалено 107 голосами "за", 12 "проти" - включаючи росію - при 51 тих, хто утримався.

Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мир24.02.26, 19:32 • 18795 переглядiв

"Голосування в ООН щодо тривалого миру в Україні, і ми утрималися. Ось так буває, - написав у вівторок у соціальних мережах Кіт Келлог, який минулого року був спеціальним посланцем щодо України та росії. - Це не бізнес-угода - це війна".

Хоча термін повноважень Келлога як посланця щодо України минув, і переговори тепер очолює посланець Трампа Стів Віткофф, його критика у вівторок була спрямована на "транзакційну дипломатію" Трампа щодо жорстокої війни.

Білий дім не відразу відповів на запит про коментар щодо критики Келлогга, тоді як місія США в ООН послалася на коментарі Брюс.

Як пише видання, "Трамп намагався чинити тиск на Президента України Володимира Зеленського, щоб той погодився дозволити США отримати вигоду з будь-яких невикористаних ресурсів України". Президент США також висловив зацікавленість у спільних американсько-російських бізнес-угодах у разі припинення війни. кремль також висунув пропозиції щодо широкого економічного партнерства з адміністрацією Трампа.

Утримання США від рішення ООН відбувається після заяви "Групи семи", зробленої раніше у вівторок, яка підтвердила підтримку групою України.

Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу24.02.26, 17:23 • 15553 перегляди

Юлія Шрамко

