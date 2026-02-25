США объяснили, почему воздержались от голосования за резолюцию ООН по миру в Украине

США воздержались от голосования в ООН по резолюции в поддержку мира в Украине, заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс указала, что резолюция "содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, при Трампе США в основном игнорировали призывы Европы и Украины усилить экономическое и военное давление на Россию, утверждая, что агрессивные действия могут сорвать возможность мирного соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным.

Резолюция "содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров, а не поддержат обсуждение всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к этому прочному миру", заявила заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркнув при этом, что США все еще работают.

Воздержание США вызвало критику со стороны бывшего посланника президента США Дональда Трампа по Украине. Отставной генерал резко раскритиковал США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркивает важность Устава ООН в четырехлетнюю годовщину российского вторжения. Резолюция ООН была принята 107 голосами "за", 12 "против" - включая Россию - при 51 воздержавшемся.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире

"Голосование в ООН по прочному миру в Украине, и мы воздержались. Вот так бывает, - написал во вторник в социальных сетях Кит Келлог, который в прошлом году был специальным посланником по Украине и России. - Это не бизнес-сделка - это война".

Хотя срок полномочий Келлога как посланника по Украине истек, и переговоры теперь возглавляет посланник Трампа Стив Уиткофф, его критика во вторник была направлена на "транзакционную дипломатию" Трампа в отношении жестокой войны.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии относительно критики Келлогга, тогда как миссия США в ООН сослалась на комментарии Брюс.

Как пишет издание, "Трамп пытался оказать давление на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился позволить США получить выгоду из любых неиспользованных ресурсов Украины". Президент США также выразил заинтересованность в совместных американско-российских бизнес-сделках в случае прекращения войны. Кремль также выдвинул предложения по широкому экономическому партнерству с администрацией Трампа.

Воздержание США от решения ООН происходит после заявления "Группы семи", сделанного ранее во вторник, которое подтвердило поддержку группой Украины.

Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу