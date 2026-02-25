США объяснили, почему воздержались от голосования за резолюцию ООН по миру в Украине

$43.260.03
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках РФ на энергетику в Украине
24 февраля, 18:45 • 12880 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 22195 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18863 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18672 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16245 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15489 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15777 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13726 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29590 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Оккупанты обнулили трудовой стаж жителям Херсонщины - ЦНС24 февраля, 22:57 • 5930 просмотра
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться24 февраля, 23:31 • 11179 просмотра
россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25 февраля, 00:08 • 6786 просмотра
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 9730 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН02:32 • 4880 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29590 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 40214 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 58063 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 75413 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 78018 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Иран
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 9412 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 13500 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 16019 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 21041 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 29889 просмотра
США объяснили, почему воздержались от голосования за резолюцию ООН по миру в Украине

Киев • УНН

 • 12 просмотра

США воздержались от голосования в ООН по резолюции в поддержку мира в Украине, поскольку ее формулировки могут отвлечь от текущих переговоров. Заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс заявила, что США все еще работают над дипломатическими путями.

США объяснили, почему воздержались от голосования за резолюцию ООН по миру в Украине

США воздержались от голосования в ООН по резолюции в поддержку мира в Украине, заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс указала, что резолюция "содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров", сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, при Трампе США в основном игнорировали призывы Европы и Украины усилить экономическое и военное давление на Россию, утверждая, что агрессивные действия могут сорвать возможность мирного соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным.

Резолюция "содержит формулировки, которые, скорее всего, отвлекут от текущих переговоров, а не поддержат обсуждение всего спектра дипломатических путей, которые могут проложить путь к этому прочному миру", заявила заместитель посла США в ООН Тэмми Брюс на Генеральной Ассамблее ООН, подчеркнув при этом, что США все еще работают.

Воздержание США вызвало критику со стороны бывшего посланника президента США Дональда Трампа по Украине. Отставной генерал резко раскритиковал США за то, что они не проголосовали за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, которая призывала к немедленному прекращению огня, подтверждает суверенитет и территориальную целостность Украины и подчеркивает важность Устава ООН в четырехлетнюю годовщину российского вторжения. Резолюция ООН была принята 107 голосами "за", 12 "против" - включая Россию - при 51 воздержавшемся.

Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном мире24.02.26, 19:32 • 18675 просмотров

"Голосование в ООН по прочному миру в Украине, и мы воздержались. Вот так бывает, - написал во вторник в социальных сетях Кит Келлог, который в прошлом году был специальным посланником по Украине и России. - Это не бизнес-сделка - это война".

Хотя срок полномочий Келлога как посланника по Украине истек, и переговоры теперь возглавляет посланник Трампа Стив Уиткофф, его критика во вторник была направлена на "транзакционную дипломатию" Трампа в отношении жестокой войны.

Белый дом не сразу ответил на запрос о комментарии относительно критики Келлогга, тогда как миссия США в ООН сослалась на комментарии Брюс.

Как пишет издание, "Трамп пытался оказать давление на Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот согласился позволить США получить выгоду из любых неиспользованных ресурсов Украины". Президент США также выразил заинтересованность в совместных американско-российских бизнес-сделках в случае прекращения войны. Кремль также выдвинул предложения по широкому экономическому партнерству с администрацией Трампа.

Воздержание США от решения ООН происходит после заявления "Группы семи", сделанного ранее во вторник, которое подтвердило поддержку группой Украины.

Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу24.02.26, 17:23 • 15490 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира