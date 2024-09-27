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США оголосили нові проєкти захисту культурної спадщини України

США оголосили нові проєкти захисту культурної спадщини України

Київ • УНН

 • 14883 перегляди

США профінансують два нових проєкти захисту культурної спадщини України. Вони допоможуть у відновленні пошкоджених об'єктів та посилять спроможності України щодо розслідування незаконного вивезення культурних цінностей.

Сполучені штати профінансують два нових проєкти щодо захисту культурної спадщини України, оголосила заступниця Держсекретаря США з питань публічної дипломатії та громадських зв'язків Лі Саттерфілд на зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН 26 вересня, повідомляє УНН із посиланням на Держдепартамент. 

Деталі

На полях Генасамблеї ООН Лі Саттерфілд зустрілась із генеральним прокурором України і наголосила на незмінній підтримці США українського народу і зусиллям України із захисту і збереження української культури.

 Як повідомляється: у партнерстві з Центром культурної спадщини Університету Пенсільванії США допоможуть забезпечити українців даними та навичками, необхідними для ремонту та відновлення пошкодженої культурної спадщини. 

Крім того, Федеральне бюро розслідувань і прокурори з Міністерства юстиції США працюватимуть із генеральним прокурором України, щоб зміцнити спроможності України щодо розслідування, судового переслідування та відстежування пограбованих, викрадених і незаконно вивезених з України культурних цінностей, а також щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

Заступниця Держсекретаря США також вказала на важливість запровадження 10 вересня надзвичайних обмежень на ввезення до США деяких категорій українських культурних цінностей. Ці обмеження, які діятимуть до березня 2029 року, перешкоджатимуть незаконному вивезенню та продажу культурної спадщини України і сприятимуть її вилученню та законному поверненню, у координації з міністерствами юстиції та національної безпеки США.

Нагадаємо 

19 вересня Вашингтон виділив мільйон доларів Міжнародному центру з вивчення питань збереження та реставрації культурних цінностей (ICCROM) для захисту культурної спадщини України. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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