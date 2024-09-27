США объявили новые проекты защиты культурного наследия Украины

Соединенные штаты профинансируют два новых проекта по защите культурного наследия Украины, объявила заместитель Госсекретаря США по вопросам публичной дипломатии и общественных связей Ли Саттерфилд на встрече на полях Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября, сообщает УНН со ссылкой на Госдепартамент.

Детали

На полях Генассамблеи ООН Ли Саттерфилд встретилась с генеральным прокурором Украины и отметила неизменную поддержку США украинского народа и усилиям Украины по защите и сохранению украинской культуры.

Как сообщается: в партнерстве с Центром культурного наследия Университета Пенсильвании США помогут обеспечить украинцев данными и навыками, необходимыми для ремонта и восстановления поврежденного культурного наследия.

Кроме того, Федеральное бюро расследований и прокуроры из Министерства юстиции США будут работать с генеральным прокурором Украины, чтобы укрепить способности Украины по расследованию, судебному преследованию и отслеживанию ограбленных, похищенных и незаконно вывезенных из Украины культурных ценностей, а также по привлечению к ответственности виновных лиц.

Заместитель Госсекретаря США также указала на важность введения 10 сентября чрезвычайных ограничений на ввоз в США некоторых категорий украинских культурных ценностей. Эти ограничения, которые будут действовать до марта 2029 года, будут препятствовать незаконному вывозу и продаже культурного наследия Украины и способствовать его изъятию и законному возвращению, в координации с министерствами юстиции и национальной безопасности США.

Напомним

19 сентября Вашингтон выделил миллион долларов Международному центру по изучению вопросов сохранения и реставрации культурных ценностей (ICCROM) для защиты культурного наследия Украины.