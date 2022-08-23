США оголосять про новий пакет озброєнь Україні на 3 млрд доларів в День Незалежності - АР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Офіційні особи США повідомили Associated Press, що очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, в день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме День Незалежності. За їхніми словами, гроші підуть на фінансування контрактів на дрони, зброю та інше обладнання, яке може з'явитись на полі бою протягом року чи двох, передає УНН.
Деталі
Загальний пакет допомоги, який надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, може змінитися до офіційного оголошення, але навряд чи сильно, зазначає АР.
За словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням, на відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування значною мірою спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш невідкладних потребах України у зброї та боєприпасах та включали матеріальну частину, яка вже є на складах Пентагону і може бути відправлена у найкоротші терміни.
"На додаток до надання довгострокової допомоги, яку Україна може використати для потенційних оборонних потреб у майбутньому, новий пакет покликаний запевнити українських офіційних осіб у тому, що Сполучені Штати мають намір продовжувати свою підтримку незалежно від повсякденних суперечок", - заявили офіційні особи в коментарі АР на умовах анонімності.
Керівники оборонних відомств США також розглядають плани розширення навчання українських військовослужбовців за межами своєї країни.
На сьогоднішній день США надали Україні військову допомогу на суму близько 10,6 млрд доларів з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі 19 пакетів зброї з серпня 2021 року.
Доповнення
Є побоювання, що росія посилить атаки на громадянську інфраструктуру та державні об'єкти в Україні найближчими днями через свято незалежності та шестимісячну річницю вторгнення.
У понеділок посольство США в Україні та Державний департамент опублікували нове попередження про безпеку, в якому повторився заклик до американців, які перебувають в Україні, покинути країну.