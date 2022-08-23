США оголосять про новий пакет озброєнь Україні на 3 млрд доларів в День Незалежності - АР

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 61249 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 69046 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 81199 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 86649 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 97195 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 150382 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 70795 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 150952 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 109737 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 69415 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.5м/с
45%
Популярнi новини

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14 квітня, 14:46 • 20348 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14 квітня, 14:54 • 21930 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 23232 перегляди

Полонений китаєць розповів, як потрапив у армію рф попри попередження влади КНР

16:58 • 12229 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози

18:10 • 13147 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 61249 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 150382 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 174558 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 150952 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 262271 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Джо Байден

Кая Каллас

Денис Шмигаль

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Суми

Київ

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 96297 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 98916 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 43493 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 46877 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 61482 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Facebook

The New York Times

The Guardian

Instagram

США оголосять про новий пакет озброєнь Україні на 3 млрд доларів в День Незалежності - АР

Київ • УНН

 • 129980 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Офіційні особи США повідомили Associated Press, що очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, в день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме День Незалежності. За їхніми словами, гроші підуть на фінансування контрактів на дрони, зброю та інше обладнання, яке може з'явитись на полі бою протягом року чи двох, передає УНН.

США оголосять про новий пакет озброєнь Україні на 3 млрд доларів в День Незалежності - АР

Деталі

Загальний пакет допомоги, який надається в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, може змінитися до офіційного оголошення, але навряд чи сильно, зазначає АР.

За словами офіційних осіб, знайомих із цим питанням, на відміну від більшості попередніх пакетів, нове фінансування значною мірою спрямоване на те, щоб допомогти Україні зміцнити оборонну позицію у середньостроковій та довгостроковій перспективі. Попередні поставки були зосереджені на більш невідкладних потребах України у зброї та боєприпасах та включали матеріальну частину, яка вже є на складах Пентагону і може бути відправлена ​​у найкоротші терміни.

"На додаток до надання довгострокової допомоги, яку Україна може використати для потенційних оборонних потреб у майбутньому, новий пакет покликаний запевнити українських офіційних осіб у тому, що Сполучені Штати мають намір продовжувати свою підтримку незалежно від повсякденних суперечок", - заявили офіційні особи в коментарі АР на умовах анонімності.

Керівники оборонних відомств США також розглядають плани розширення навчання українських військовослужбовців за межами своєї країни.

На сьогоднішній день США надали Україні військову допомогу на суму близько 10,6 млрд доларів з початку правління адміністрації Байдена, у тому числі 19 пакетів зброї з серпня 2021 року.

Доповнення

Є побоювання, що росія посилить атаки на громадянську інфраструктуру та державні об'єкти в Україні найближчими днями через свято незалежності та шестимісячну річницю вторгнення.

У понеділок посольство США в Україні та Державний департамент опублікували нове попередження про безпеку, в якому повторився заклик до американців, які перебувають в Україні, покинути країну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Brent
$64.96
Bitcoin
$84,889.00
S&P 500
$5,425.13
Tesla
$251.26
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,228.42
Ethereum
$1,636.04