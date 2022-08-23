США оголосять про новий пакет озброєнь Україні на 3 млрд доларів в День Незалежності - АР

КИЇВ. 23 серпня. УНН. Офіційні особи США повідомили Associated Press, що очікується, що про новий пакет допомоги буде оголошено в середу, в день, коли війна досягне шестимісячної позначки, а Україна святкуватиме День Незалежності. За їхніми словами, гроші підуть на фінансування контрактів на дрони, зброю та інше обладнання, яке може з'явитись на полі бою протягом року чи двох, передає УНН.