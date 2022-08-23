США объявят о новом пакете вооружений Украине на 3 млрд долларов в День Независимости - АР

Детали

Общий пакет помощи, предоставляемый в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, может измениться до официального объявления, но вряд ли сильно, отмечает АР.

По словам официальных лиц, знакомых с этим вопросом, в отличие от большинства предыдущих пакетов, новое финансирование в значительной степени направлено на то, чтобы помочь Украине укрепить оборонную позицию в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Предыдущие поставки были сосредоточены на более неотложных потребностях Украины в оружии и боеприпасах и включали материальную часть, которая уже находится на складах Пентагона и может быть отправлена ​​в кратчайшие сроки.

"В дополнение к оказанию долгосрочной помощи, которую Украина может использовать для потенциальных оборонных нужд в будущем, новый пакет призван заверить украинские официальные лица в том, что Соединенные Штаты намерены продолжать свою поддержку независимо от повседневных споров", - заявили официальные лица в комментарии АР на условиях анонимности.

Руководители оборонных ведомств США также рассматривают планы расширения обучения украинских военнослужащих за пределами своей страны.

На сегодняшний день США предоставили Украине военную помощь на сумму около 10,6 млрд долларов с начала правления администрации Байдена, в том числе 19 оружейных пакетов с августа 2021 года.

Дополнение

Есть опасения, что россия усилит атаки на гражданскую инфраструктуру и государственные объекты в Украине в ближайшие дни из-за праздника независимости и шестимесячной годовщины вторжения.

В понедельник посольство США в Украине и Государственный департамент опубликовали новое предупреждение о безопасности, в котором повторился призыв к находящимся в Украине американцам, покинуть страну.