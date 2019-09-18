США оголосили про нові санкції проти оточення Мадуро

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КИЇВ. 18 вересня. УНН. Сполучені Штати у вівторок внесли до списку санкцій трьох людей і 16 компаній, пов’язаних з Алексом Саабом, соратником венесуельського президента Ніколаса Мадуро, і його бізнес-партнера Альваро Пулідо. Про це йдеться в прес-релізі, опублікованому 17 вересня на сайті Міністерства фінансів США, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Сааб і Пулідо виявилися під санкціями 25 липня через їх участь в розграбуванні венесуельської державної програми продовольчих субсидій.

Всі, хто виявився під санкціями, втратять доступ до американської фінансової системи. Крім того, будуть заморожені всі особисті і корпоративні активи, що знаходяться в американській юрисдикції.

Мадуро і його спільники продовжують використовувати програму субсидування як політичну зброю. Сьогоднішні дії Мінфіну “зменшують здатність Сааба і його партнерів наживатися за рахунок використання венесуельської програми продовольчих субсидій”, — йдеться в повідомленні Мінфіну.

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Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти двох співробітників СК Росії, звинувативши їх в тортурах щодо послідовників релігійної організації “Свідки Єгови” в Сургуті.

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