США ввели санкції проти двох російських слідчих
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Сполучені Штати запровадили санкції проти двох співробітників СК Росії, звинувативши їх в тортурах щодо послідовників релігійної організації "Свідки Єгови" в Сургуті. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані держдепартаменту США.
Як повідомляється, йдеться про керівника управління СК РФ у Сургуті Володимира Єрмолаєва і старшого слідчого Степана Ткача.
"Департамент має достовірну інформацію про те, що Єрмолаєв і Ткач були причетні до тортур і/або жорстокого, нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання "Свідків Єгови" в Сургуті, Росія", - сказано у повідомленні держдепу США.
Нагадаємо, послідовника “Свідків Єгови” в РФ звинуватили в екстремізмі за публічне читання Біблії.