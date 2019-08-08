Послідовника “Свідків Єгови” в РФ звинуватили в екстремізмі за публічне читання Біблії

Кримінальну справу відкрили 24 липня за “участь у діяльності екстремістської організації”. Аксьонов перебуває під підпискою про невиїзд, повідомляє Сибирь.Реалии.

Публічне читання Біблії відбулося в квітні 2018 року в конференц-залі готельного комплексу. Переклад Біблії, який використовується Свідками Єгови, визнаний екстремістським.

У листопаді 2018 року Індустріальний суд Хабаровська заарештував трьох послідовників релігійної організації “Свідки Єгови”: Станіслава Кіма, Віталія Жука і Миколу Полеводова. Їх звинуватили в організації діяльності екстремістського співтовариства.

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На початку серпня в чотирьох будинках передбачуваних послідовників “Свідків Єгови” провели обшуки і заарештували Віталія Москаленка, звинуваченого в участі в діяльності екстремістського співтовариства.

Як повідомляв УНН, 20 квітня 2017 року Верховний суд Росії виніс рішення про визнання Управлінського центру “Свідків Єгови” екстремістською організацією. З того часу, за даними “Меморіалу”, 39 прихильників релігійної організації були піддані кримінальному переслідуванню. 29 із них обрали запобіжний захід, пов’язаний із обмеженням свободи: 23 людини перебувають у СІЗО, решта під домашнім арештом.

Більшості із заарештованих пред’явлено звинувачення за статтею “Організація діяльності релігійної організації, щодо якої ухвалено рішення про ліквідацію у зв’язку зі здійсненням екстремістської діяльності”.