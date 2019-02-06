Суд РФ засудив до 6 років колонії свідка Єгови з Данії

Суд Залізничного району Орла засудив громадянина Данії Денніса Крістенсена до шести років колонії, визнавши його винним в екстремізмі згідно ч. 1 ст. 282.2 Кримінального кодексу (організація діяльності екстремістської організації - ред).

Данця засудили за те, що він, як свідок Єгови, активно брав участь у житті місцевої релігійної громади, незважаючи на заборону її діяльності. У 2016 році орловський суд визнав організацію "Орел" екстремістською.

Суд постановив, що датчанин використовував свій авторитет духовного лідера і забезпечував роботу організації, свідомо знаючи про її заборону. За версією слідства, Крестенсен, був фактичним керівником МРО (місцевої релігійної громади - ред.). Однак згідно з документами релігійної громади, він не був її офіційним членом.

Крістенсен перебував під арештом в СІЗО з травня 2017 року. Відповідно до закону про перерахунок одного дня в СІЗО за півтора у виправній установі, він проведе в колонії 3,5 року.

Раніше УНН повідомляв, що в Росії відеоблогершу запідозрили в екстремізмі через коломийки про суддів.



