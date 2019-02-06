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Суд РФ засудив до 6 років колонії свідка Єгови з Данії

Суд РФ засудив до 6 років колонії свідка Єгови з Данії

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 лютого. УНН. У Росії громадянина Данії засудили до шести років тюремного ув'язнення за екстремізм. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Суд Залізничного району Орла засудив громадянина Данії Денніса Крістенсена до шести років колонії, визнавши його винним в екстремізмі згідно ч. 1 ст. 282.2 Кримінального кодексу (організація діяльності екстремістської організації - ред).

Данця засудили за те, що він, як свідок Єгови, активно брав участь у житті місцевої релігійної громади, незважаючи на заборону її діяльності. У 2016 році орловський суд визнав організацію "Орел" екстремістською.

Суд постановив, що датчанин використовував свій авторитет духовного лідера і забезпечував роботу організації, свідомо знаючи про її заборону. За версією слідства, Крестенсен, був фактичним керівником МРО (місцевої релігійної громади - ред.). Однак згідно з документами релігійної громади, він не був її офіційним членом.

Крістенсен перебував під арештом в СІЗО з травня 2017 року. Відповідно до закону про перерахунок одного дня в СІЗО за півтора у виправній установі, він проведе в колонії 3,5 року.

Раніше УНН повідомляв, що в Росії відеоблогершу запідозрили в екстремізмі через коломийки про суддів.

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