Суд РФ приговорил к 6 годам колонии свидетеля Иеговы из Дании
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В России гражданина Дании приговорили к шести годам тюремного заключения за экстремизм. Об этом сообщает BBC, передаёт УНН.
Суд Железнодорожного района Орла приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена к шести годам колонии, признав его виновным в экстремизме согласно ч. 1 ст. 282.2 Уголовного кодекса (организация деятельности экстремистской организации - ред.).
Датчанина осудили за то, что он, как свидетель Иеговы, активно участвовал в жизни местной религиозной общины, невзирая на запрет ее деятельности. В 2016 году орловский суд признал организацию "Орел" экстремистской.
Суд постановил, что датчанин использовал свой авторитет духовного лидера и обеспечивал работу организации, заведомо зная о ее запрете. По версии следствия, Крестенсен, был фактическим руководителем МРО (местной религиозной общины - ред.). Однако согласно документам религиозной общины, он не являлся её официальным членом.
Кристенсен находился под арестом в СИЗО с мая 2017 года. Согласно закону о пересчете одного дня в СИЗО за полтора в исправительном учреждении, он проведет в колонии 3,5 года.
Ранее УНН сообщал, что в России видеоблогершу заподозрили в экстремизме из-за частушек о судьях.