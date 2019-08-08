Последователя "Свидетелей Иеговы" в РФ обвинили в экстремизме за публичное чтение Библии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. В отношении жителя Хабаровска (Россия) Евгения Аксенова возбудили уголовное дело за публичное чтение Библии. 6 августа в него прошел обыск, сообщается на сайте "Свидетели Еговы в России", передает УНН со ссылкой на проект Радио Свобода Крим.Реалии.
Уголовное дело открыли 24 июля за “участие в деятельности экстремистской организации”. Аксенов находится под подпиской о невыезде, сообщает Сибирь.Реалиы.
Публичное чтение Библии произошло в апреле 2018 года в конференц-зале гостиничного комплекса. Перевод Библии, который используется Свидетелями Иеговы, признан экстремистским.
В ноябре 2018 года Индустриальный суд Хабаровска арестовал трех последователей религиозной организации “Свидетели Иеговы”: Станислава Кима, Виталия Жука и Николая Полеводова. Их обвинили в организации деятельности экстремистского сообщества.
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В начале августа в четырех домах предполагаемых последователей “Свидетелей Иеговы” провели обыски и арестовали Виталия Москаленко, обвиняемого в участии в деятельности экстремистского сообщества.
Как сообщал УНН, 20 апреля 2017 года Верховный суд России вынес решение о признании Управленческого центра “Свидетелей Иеговы” экстремистской организацией. С тех пор, по данным “Мемориала”, 39 сторонников религиозной организации были подвергнуты уголовному преследованию. 29 из них избрана мера пресечения, связанная с ограничением свободы: 23 человека находятся в СИЗО, остальные под домашним арестом.
Большинству из арестованных предъявлено обвинение по статье “Организация деятельности религиозной организации, в отношении которого принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности”.