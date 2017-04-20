Верховний Суд РФ заборонив “Свідків Єгови”
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Верховний Суд РФ визнав релігійну організацію “Свідки Єгови” екстремістською та заборонив її діяльність на території РФ, повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
У четвер суддя Юрій Іваненко оголосив лише резолюційну частину рішення, повний текст якої буде виданий сторонам на руки протягом 5 діб.
Представники “Свідків Єгови” уже заявили, що будуть оскаржувати рішення в апеляційній інстанції Верховного Суду РФ.
Представник релігійної організацій заявив, що готовий дійти до Європейського Суду з прав людини, якщо апеляційна інстанція не відмінить попереднього рішення.
Раніше у Росії призупинили діяльність "Свідків Єгови" через екстремізм.
Нагадуємо, “Свідки Єгови” — міжнародна релігійна організація, яка притримується неортодоксального напряму в християнстві.
В РФ нараховувалась 21 місцева релігійна організація, три з яких були ліквідовані раніше за екстремізм.