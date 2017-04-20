Верховный Суд РФ запретил "Свидетелей Иеговы"

В четверг судья Юрий Иваненко объявил только резолюционную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение 5 суток.

Представители "Свидетелей Иеговы" уже заявили, что обжалуют решение в апелляционной инстанции Верховного Суда РФ.

Представитель религиозной организации заявил, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, если апелляционная инстанция не отменит предыдущее решение.

Ранее в России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы" из-за экстремизма.

Напоминаем, "Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксального направления в христианстве.

В РФ начислялась 21 местная религиозная организация, три из которых были ликвидированы раньше за экстремизм.