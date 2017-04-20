Верховный Суд РФ запретил "Свидетелей Иеговы"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 38164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101628 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 155019 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115843 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116161 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112345 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104141 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107026 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103529 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153221 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Верховный Суд РФ запретил "Свидетелей Иеговы"

Верховный Суд РФ запретил "Свидетелей Иеговы"

Киев  •  УНН

 • 21100 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Верховный Суд РФ признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил ее деятельность на территории РФ, сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

В четверг судья Юрий Иваненко объявил только резолюционную часть решения, полный текст которого будет выдан сторонам на руки в течение 5 суток.

Представители "Свидетелей Иеговы" уже заявили, что обжалуют решение в апелляционной инстанции Верховного Суда РФ.

Представитель религиозной организации заявил, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, если апелляционная инстанция не отменит предыдущее решение.

Ранее в России приостановили деятельность "Свидетелей Иеговы" из-за экстремизма.

Напоминаем, "Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксального направления в христианстве.

В РФ начислялась 21 местная религиозная организация, три из которых были ликвидированы раньше за экстремизм.

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