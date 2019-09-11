США ввели санкции против двух российских следователей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Соединенные Штаты ввели санкции против двух сотрудников СК России, обвинив их в пытках последователей религиозной организации "Свидетели Иеговы" в Сургуте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные госдепартамента США.
Как сообщается, речь идет о руководителе управления СК РФ в Сургуте Владимире Ермолаеве и старшем следователе Степане Ткаче.
"Департамент имеет достоверную информацию о том, что Ермолаев и Ткач были причастны к пыткам и/или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию "Свидетелей Иеговы" в Сургуте, Россия", - говорится в сообщении госдепа США.
Напомним, последователя "Свидетелей Иеговы" в РФ обвинили в экстремизме за публичное чтение Библии.