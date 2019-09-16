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Санкції проти Росії знімуть лише при повній деокупації Крима — Волкер

Санкції проти Росії знімуть лише при повній деокупації Крима — Волкер

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що санкції, які ввели проти РФ через анексію Криму у 2014 році, будуть залишатись чинними до повного звільнення півострова. Про це Волкер розповів в інтерв’ю телеканалу "1+1", передає УНН.

“Насамперед, ми ввели санкції через російську анексію Криму, а також через те, що росіяни не виконують мінських угод. І також через кілька інших причин, таких як атака на родину Скрипалів у Великій Британії. Якщо Росія виконуватиме мінські угоди так, як вона зобов’язалась це робити, тоді ми будемо розглядати послаблення цих санкцій. Але санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки Росія продовжуватиме окупацію Криму. Інші санкції так само”, — сказав Волкер, додавши, що “наразі РФ не виконує Мінських домовленостей, тому немає підґрунтя послаблювати будь-які із цих санкцій”.

“Ми багато працюємо, самостійно та разом з ЄС, аби бути певними, що санкції залишатимуться доти, доки Росія не виконає своїх зобов’язань”, — заключив він.

Він також додав, що США та ЄС займають “тверду позицію” щодо Криму.

“Так само ми маємо дуже тверду позицію щодо Криму — ми не погодимося з російською анексією Криму. Щодо цього була заява Майка Помпео минулого року. Така сама позиція і в ЄС. Дуже важливо, що ми визначилися з правильною позицією й зупинилися на цьому. Тому що час змінює все, і одного дня, думаю, Крим повернеться до складу України”, — додав Волкер.

Нагадаємо, Курт Волкер також заявив, що для того, щоб прийти до виконання формули Штайнмаєра, необхідно виведення військ РФ з території Донбасу.

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