Санкції проти Росії знімуть лише при повній деокупації Крима — Волкер

КИЇВ. 16 вересня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що санкції, які ввели проти РФ через анексію Криму у 2014 році, будуть залишатись чинними до повного звільнення півострова. Про це Волкер розповів в інтерв’ю телеканалу "1+1", передає УНН.