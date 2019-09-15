Волкер: Київ не будуть підштовхувати провести вибори на окупованому Донбасі на умовах РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 вересня. УНН. Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер заявив, що для того, щоб прийти до виконання формули Штайнмаєра, необхідно виведення військ РФ з території Донбасу. Про це Волкер розповів в інтерв’ю телеканалу "1+1", передає УНН.
“Я часто спілкуюся з моїми французькими та німецькими колегами й знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборах в середовищі, яке досі контролюють російські сили. Я не бачу сценарію, що Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими”, — сказав Волкер.
Він зазначив, що “безпека перш за все”, і тільки після встановлення безпеки у регіона можливі вибори та інші політичні кроки, які передбачають мінські домовленності.
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Волкер, як і раніше, заявив, що Кремль робить вигляд, що російських військ немає на Донбасі, що РФ немає ніякої відповідальності за дії на Сході України, що це, нібито, внутрішня проблема України і Київ має вести переговори з двома так званими “народними республіками”.
При цьому він твердо переконаний, що, намагаючись використати конфлікт на Донбасі для тиску на Україну, Росія зробила нашу державу сильнішою ніж будь-коли.
Нагадаємо, раніше Волкер назвав умови проведення вільних виборів на окупованому Донбасі.