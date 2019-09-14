Волкер: необхідно по-різному ставитись до ватажків в ОРДЛО і місцевого населення
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Новий український уряд робить важливу річ, намагаючись достукатись до жителів окупованих територій на сході України, і треба по-різному ставитись до керівництва так званих "ДНР" і "ЛНР" і місцевого населення. Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на 16-й щорічній зустрічі YES, передає кореспондент УНН.
"Я вважаю, дуже важливо те, що зараз робить український уряд, а саме намагатись достукатись до населення (окупованої частини Донбасу – ред.), створити для них можливості доступу до пенсій, до освіти, і почати ставитись до них, як до українських громадян, які позбавлені права на такі послуги, як освіта чи охорона здоров’я. Тут нам потрібно бути дуже обережними у розмежуванні поняття Москви і населення. Ми також маємо по-різному ставитись до керівництва так званих "ДНР" і "ЛНР" і місцевого населення. Ми маємо визнавати, що дуже важливо, щоб ми досягали саме населення, а не інших, не лідерів цих "республік", - заявив він.
Нагадаємо, голова ОБСЄ Лайчак заявив, що мінський формат під сумнів ставлять незацікавлені в закінченні війни.