Волкер: необходимо по-разному относиться к главарям в ОРДЛО и местному населению

"Я считаю, очень важно то, что сейчас делает украинское правительство, а именно пытаться достучаться до населения (оккупированной части Донбасса - ред.), создать для них возможности доступа к пенсиям, к образованию, и начать относиться к ним, как к украинским гражданам, которые лишены права на такие услуги, как образование или здравоохранение. Здесь нам нужно быть очень осторожными в разграничении понятия Москвы и населения. Мы также должны по-разному относиться к руководству так называемых "ДНР" и "ЛНР" и местному населению. Мы должны признавать, что очень важно, чтобы мы достигали именно населения, а не других, не лидеров этих "республик", - заявил он.

Напомним, председатель ОБСЕ Лайчак заявил, что минский формат под сомнение ставят незаинтересованные в окончании войны.