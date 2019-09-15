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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 77522 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113639 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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6 марта, 14:10 • 112157 просмотра

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Волкер: Киев не будут подталкивать провести выборы в оккупированном Донбассе на условиях РФ

Волкер: Киев не будут подталкивать провести выборы в оккупированном Донбассе на условиях РФ

Киев  •  УНН

 • 10758 просмотра

КИЕВ. 15 сентября. УНН. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что для того, чтобы прийти к выполнению формулы Штайнмайера, необходимо вывести войска РФ с территории Донбасса. Об этом Волкер рассказал в интервью телеканалу "1+1", передает УНН.

“Я часто общаюсь с моими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которое до сих пор контролируют российские силы. Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными”, — сказал Волкер.

Он отметил, что “безопасность прежде всего”, и только после обеспечения безопасности в регионе возможны выборы и другие политические шаги, которые предусмотрены минскими договоренностями.

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Волкер, как и ранее, заявил, что Кремль делает вид, что российских войск нет на Донбассе, что РФ нет никакой ответственности за действия на Востоке Украины, что это, якобы, внутренняя проблема Украины и Киев должен вести переговоры с двумя так называемыми “народными республиками”.

При этом он твердо убежден, что, пытаясь использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину, Россия сделала украинское государство сильнее чем когда-либо.

Напомним, ранее Волкер назвал условия проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе.

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