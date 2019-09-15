Волкер: Киев не будут подталкивать провести выборы в оккупированном Донбассе на условиях РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 сентября. УНН. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что для того, чтобы прийти к выполнению формулы Штайнмайера, необходимо вывести войска РФ с территории Донбасса. Об этом Волкер рассказал в интервью телеканалу "1+1", передает УНН.
“Я часто общаюсь с моими французскими и немецкими коллегами и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которое до сих пор контролируют российские силы. Я не вижу сценария, что Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными”, — сказал Волкер.
Он отметил, что “безопасность прежде всего”, и только после обеспечения безопасности в регионе возможны выборы и другие политические шаги, которые предусмотрены минскими договоренностями.
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Волкер, как и ранее, заявил, что Кремль делает вид, что российских войск нет на Донбассе, что РФ нет никакой ответственности за действия на Востоке Украины, что это, якобы, внутренняя проблема Украины и Киев должен вести переговоры с двумя так называемыми “народными республиками”.
При этом он твердо убежден, что, пытаясь использовать конфликт на Донбассе для давления на Украину, Россия сделала украинское государство сильнее чем когда-либо.
Напомним, ранее Волкер назвал условия проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе.