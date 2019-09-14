Волкер назвав умови проведення вільних виборів на окупованому Донбасі

"Це не випадок внутрішнього українського конфлікту, не громадянська війна чи етнічний конфлікт. Це ситуація, де Росія використовує конфлікт для своїх спроб тиснути на політиків і уряд України. Але це не працює. Що ми бачимо – це те, що Україна стала ще успішнішою, ще сильнішою, з сильною демократією, сильнішими інституціями. Тож, до вашого порівняння, про які речі можна, про які – не можна. Щодо речей, про які не можна вести переговори…. Для мене завдання з самого початку не змінилось: відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності, безпека всіх українських громадян, не залежно від місця проживання, національності, релігії, мови. Безпека людей, суверенітет території – це такі речі, які не обговорюються", - сказав Волкер.

Водночас, з його слів, у мінських угодах міститься й безліч стимулів.

"Вони (стимули – ред.) полягають у захисті для населення, амністії для людей, які вчиняли злочини в межах конфлікту, відновленні конституційного порядку всередині України, гарантії проведення місцевих виборів, коли люди можуть самі обирати своїх представників, це – спеціальний статус для (окремих - ред.) територій України. Все, що нам потрібно для цього – це щоб ці мінські домовленості були імплементовані. І у нас будуть такі гарантії", - зазначив він.

"Що перешкоджає імплементації мінських угод до цього часу – це нестача безпеки і відсутність можливості дістатися навіть до першого етапу вільних та чесних виборів. Були розмови про формулу Штайнмаєра. По суті це означає, що, коли відбудуться чесні та вільні вибори, спеціальний статус набуває чинності тимчасово в цей день, і як тільки ці вибори будуть визначені як вільні та чесні ОБСЕ, він стане постійним. А вільні і чесні вибори можуть відбутись лише у вільному, справедливому та безпечному середовищі. І щоб цього досягти, нам потрібно розібратись з питанням безпеки", - відзначив Волкер.

Він зауважив, що от тоді потрібно говорити про політичну волю.

"Росія на цей момент не показала політичної волі, щоб закінчити конфлікт. Я сподіваюсь, що Україна досягне успіху. Я сподіваюсь на розвиток, на динаміку за президента Зеленського, я сподіваюсь на звільнення утримуваних осіб. Я сподіваюсь, що все це почне змінювати контекст, тож ми зможемо побачити прогрес, але ми маємо побачити, чи прагне Росія зробити це", - заявив спецпредставник США.

Нагадаємо, Волкер заявив, що необхідно по-різному ставитись до ватажків в ОРДЛО і місцевого населення.