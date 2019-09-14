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6 марта, 19:19 • 77515 просмотра

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6 марта, 17:12 • 113639 просмотра

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Волкер назвал условия проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе

Волкер назвал условия проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе

Киев  •  УНН

 • 15843 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Свободные и честные выборы на Донбассе могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде - а для этого необходимо разобраться с политикой в сфере безопасности в регионе. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер на 16-й ежегодной встречи YES, передает корреспондент УНН.

"Это не случай внутреннего украинского конфликта, не гражданская война или этнический конфликт. Это ситуация, где Россия использует конфликт для своих попыток давить на политиков и правительство Украины. Но это не работает. Что мы видим - это то, что Украина стала еще более успешной, еще сильнее, с сильной демократией, более сильными институтами. Поэтому, к вашему сравнения, о каких вещах можно, о которых - нельзя. Относительно вещей, о которых нельзя вести переговоры.... Для меня задача изначально не изменилось: восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности, безопасность всех украинских граждан, независимо от места проживания, национальности, религии, языка. Безопасность людей, суверенитет территории - это такие вещи, которые не обсуждаются", - сказал Волкер.

В то же время, по его словам, в минских соглашениях содержится и множество стимулов.

"Они (стимулы - ред.) заключаются в защите для населения, амнистии для людей, которые совершали преступления в рамках конфликта, восстановлении конституционного порядка внутри Украины, гарантии проведения местных выборов, когда люди могут сами выбирать своих представителей, это - специальный статус для (отдельных - ред.) территорий Украины. Все, что нам нужно для этого - чтобы эти минские договоренности были реализованы. И у нас будут такие гарантии", - отметил он.

"Что препятствует имплементации минских соглашений до сих пор - это недостаток безопасности и отсутствие возможности добраться даже до первого этапа свободных и честных выборов. Были разговоры о формуле Штайнмайера. По сути это означает, что, когда состоятся честные и свободные выборы, специальный статус вступает в силу временно в этот день, и как только эти выборы будут определены как свободные и честные ОБСЕ, он станет постоянным. А свободные и честные выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде. И чтобы этого достичь, нам нужно разобраться с вопросом безопасности", - отметил Волкер.

Он добавил, что вот тогда нужно говорить о политической воле.

"Россия на данный момент не показала политической воли, чтобы закончить конфликт. Я надеюсь, что Украина достигнет успеха. Я надеюсь на развитие, на динамику при президенте Зеленском, я надеюсь на освобождение удерживаемых лиц. Я надеюсь, что все это начнет менять контекст, и мы сможем увидеть прогресс, но мы должны увидеть, стремится ли Россия сделать это", - заявил спецпредставитель США.

Напомним, Волкер заявил, что необходимо по-разному относиться к главарям в ОРДЛО и местному населению.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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