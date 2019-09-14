Волкер назвал условия проведения свободных выборов на оккупированном Донбассе

"Это не случай внутреннего украинского конфликта, не гражданская война или этнический конфликт. Это ситуация, где Россия использует конфликт для своих попыток давить на политиков и правительство Украины. Но это не работает. Что мы видим - это то, что Украина стала еще более успешной, еще сильнее, с сильной демократией, более сильными институтами. Поэтому, к вашему сравнения, о каких вещах можно, о которых - нельзя. Относительно вещей, о которых нельзя вести переговоры.... Для меня задача изначально не изменилось: восстановление украинского суверенитета и территориальной целостности, безопасность всех украинских граждан, независимо от места проживания, национальности, религии, языка. Безопасность людей, суверенитет территории - это такие вещи, которые не обсуждаются", - сказал Волкер.

В то же время, по его словам, в минских соглашениях содержится и множество стимулов.

"Они (стимулы - ред.) заключаются в защите для населения, амнистии для людей, которые совершали преступления в рамках конфликта, восстановлении конституционного порядка внутри Украины, гарантии проведения местных выборов, когда люди могут сами выбирать своих представителей, это - специальный статус для (отдельных - ред.) территорий Украины. Все, что нам нужно для этого - чтобы эти минские договоренности были реализованы. И у нас будут такие гарантии", - отметил он.

"Что препятствует имплементации минских соглашений до сих пор - это недостаток безопасности и отсутствие возможности добраться даже до первого этапа свободных и честных выборов. Были разговоры о формуле Штайнмайера. По сути это означает, что, когда состоятся честные и свободные выборы, специальный статус вступает в силу временно в этот день, и как только эти выборы будут определены как свободные и честные ОБСЕ, он станет постоянным. А свободные и честные выборы могут состояться только в свободной, справедливой и безопасной среде. И чтобы этого достичь, нам нужно разобраться с вопросом безопасности", - отметил Волкер.

Он добавил, что вот тогда нужно говорить о политической воле.

"Россия на данный момент не показала политической воли, чтобы закончить конфликт. Я надеюсь, что Украина достигнет успеха. Я надеюсь на развитие, на динамику при президенте Зеленском, я надеюсь на освобождение удерживаемых лиц. Я надеюсь, что все это начнет менять контекст, и мы сможем увидеть прогресс, но мы должны увидеть, стремится ли Россия сделать это", - заявил спецпредставитель США.

Напомним, Волкер заявил, что необходимо по-разному относиться к главарям в ОРДЛО и местному населению.