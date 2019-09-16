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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 61930 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 14:10 • 110516 просмотра

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Санкции против России снимут только при полной деоккупации Крыма — Волкер

Санкции против России снимут только при полной деоккупации Крыма — Волкер

Киев  •  УНН

 • 8699 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что санкции, которые ввели против РФ из-за аннексии Крыма в 2014 году, будут оставаться в силе до полного освобождения полуострова. Об этом Волкер рассказал в интервью телеканалу "1+1", передает УНН

“Прежде всего, мы ввели санкции из-за российской аннексии Крыма, а также из-за того, что россияне не выполняют минских соглашений. И также из-за несколько других причин, таких как атака на семью Скрипалей в Великобритании. Если Россия будет выполнять минские соглашения так, как она обязалась это делать, тогда мы будем рассматривать ослабление этих санкций. Но санкции в отношении Крыма оставаться до тех пор, пока Россия будет продолжать оккупацию Крыма. Другие санкции так же”, — сказал Волкер, добавив, что “сейчас РФ не выполняет Минских договоренностей, поэтому нет основания ослаблять любые из этих санкций”.

“Мы много работаем, самостоятельно и совместно с ЕС, чтобы быть уверенными, что санкции будут оставаться до тех пор, пока Россия не выполнит своих обязательств”, — заключил он.

Он также добавил, что США и ЕС занимают “твердую позицию” по Крыму.

“Так же мы имеем очень твердую позицию по Крыму — мы не согласимся с российской аннексией Крыма. В этом было заявление Майка Помпео прошлого года. Такая же позиция и в ЕС. Очень важно, что мы определились с правильной позицией и остановились на этом. Потому что время меняет все, и однажды, думаю, Крым вернется в состав Украины”, — добавил Волкер.

Напомним, Курт Волкер также заявил, что для того, чтобы прийти к выполнению формулы Штайнмайера, необходимо вывода войск РФ с территории Донбасса.

Украинские Национальные Новости

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