США объявили о новых санкциях против окружения Мадуро
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Соединенные Штаты во вторник внесли в список санкций трех человек и 16 компаний, связанных с Алексом Саабом, соратником венесуэльского президента Николаса Мадуро, и его бизнес-партнера Альваро Пулидо. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном 17 сентября на сайте Министерства финансов США, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Сааб и Пулидо оказались под санкциями 25 июля из-за их участие в разграблении венесуэльской государственной программы продовольственных субсидий.
Все, кто оказался под санкциями, потеряют доступ к американской финансовой системы. Кроме того, будут заморожены все личные и корпоративные активы, которые находятся в американской юрисдикции.
Мадуро и его сообщники продолжают использовать программу субсидирования как политическое оружие. Сегодняшние действия Минфина “уменьшают способность Сааба и его партнеров наживаться за счет использования венесуэльской программы продовольственных субсидий”, — говорится в сообщении Минфина.
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Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против двух сотрудников СК России, обвинив их в пытках последователей религиозной организации “Свидетели Иеговы” в Сургуте.