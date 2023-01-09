США не мають наміру скорочувати оборонний бюджет для України у 2023 році - Білий дім

Деталі

За словами радника президента США, до кінця 2022 року Конгрес фактично збільшив суму запитаних 37 млрд доларів для України до 45 мільярдів.

Цитата

"Це кошти, які були асигновані. Це кошти, які ми починаємо виділяти. І я не припускаю, щоб ці гроші в нас забрали", - сказав він.

Салліван додав, що США мають ресурси для підтримки України впродовж 2023 року як шляхом надання безпекової допомоги, якої вона потребує, так і шляхом надання економічної, гуманітарної допомоги та сприяння у сфері енергетики.

Додамо

Офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан заявила, що допомога США Україні не залежить ні від республіканців, ні від демократів.



Президент США Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік, документ включає пакет допомоги Україні.