США не намерены сокращать оборонный бюджет для Украины в 2023 году - Белый дом

Детали

По словам советника президента США, к концу 2022 года Конгресс фактически увеличил сумму запрошенных 37 млрд долларов для Украины до 45 миллиардов.

Цитата

"Это средства, которые были ассигнованы. Это средства, которые мы начинаем выделять. И я не допускаю, чтобы эти деньги у нас забрали", - сказал он.

Салливан добавил, что США имеют ресурсы для поддержки Украины на протяжении 2023 года как путем предоставления нуждающейся в безопасности, так и путем предоставления экономической, гуманитарной помощи и содействия в сфере энергетики.

Добавим

Официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан заявила, что помощь США Украине не зависит ни от республиканцев, ни от демократов.



Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.