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Помощь США Украине не зависит ни от республиканцев, ни от демократов — Госдеп

Киев • УНН

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. В США понимают ситуацию, которая сложилась в Украине и большинство конгрессменов голосуют за поддержку. Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, передает УНН.

Цитата

«Наша поддержка Украине не зависит от демократов или республиканцев. Большинство конгрессменов голосовали за финансирование для Украины. Так было в этом году и ожидаем, что так и продолжиться на следующий год. Мы все понимаем тяжелую ситуацию, которая сейчас есть в Украине», – сообщила Калан.

Напомним

Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.

Украинские Национальные Новости

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