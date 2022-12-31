Помощь США Украине не зависит ни от республиканцев, ни от демократов — Госдеп
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В США понимают ситуацию, которая сложилась в Украине и большинство конгрессменов голосуют за поддержку. Об этом в эфире телеканала FREEDOM рассказала официальный представитель Госдепартамента США Андреа Калан, передает УНН.
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«Наша поддержка Украине не зависит от демократов или республиканцев. Большинство конгрессменов голосовали за финансирование для Украины. Так было в этом году и ожидаем, что так и продолжиться на следующий год. Мы все понимаем тяжелую ситуацию, которая сейчас есть в Украине», – сообщила Калан.
Напомним
Президент США Джо Байден подписал бюджет Соединенных Штатов на 2023 финансовый год, документ включает пакет помощи Украине.