Допомога США Україні не залежить ані від республіканців, ані від демократів — Держдеп

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«Наша підтримка Україні не залежить від демократів чи республіканців. Більшість конгресменів голосували за фінансування України. Так було цього року і очікуємо, що так і триватиме наступного року. Ми всі розуміємо важку ситуацію, яка зараз є в Україні», – повідомила Калан.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік, документ включає пакет допомоги Україні.



