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Допомога США Україні не залежить ані від республіканців, ані від демократів — Держдеп

Київ • УНН

 • 458173 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. У США розуміють ситуацію, що склалася в Україні та більшість конгресменів голосують за підтримку. Про це в ефірі телеканалу FREEDOM розповіла офіційний представник Держдепартаменту США Андреа Калан, передає УНН.

Цитата

«Наша підтримка Україні не залежить від демократів чи республіканців. Більшість конгресменів голосували за фінансування України. Так було цього року і очікуємо, що так і триватиме наступного року. Ми всі розуміємо важку ситуацію, яка зараз є в Україні», – повідомила Калан.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підписав бюджет Сполучених Штатів на 2023 фінансовий рік, документ включає пакет допомоги Україні.

Українські Національні Новини

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