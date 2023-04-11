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США намагаються заспокоїти партнерів після "зливу" секретних даних та оцінюють масштаби витоку - ЗМІ

США намагаються заспокоїти партнерів після "зливу" секретних даних та оцінюють масштаби витоку - ЗМІ

Київ • УНН

 • 695977 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. Сполучені Штати Америки намагаються заспокоїти партнерів після витоку секретних документів про низку країн. Про це пише Politico, посилаючись на американського, двох європейських чиновників, а також одного члена “П’яти очей” (розвідувальний альянс, до якого входять Австралія, Канада, Нова Зеландія, США та Велика Британія), передає УНН.

Деталі

Як пише видання, після того, як стало відомо про витік інформації, посадовці таких структур, як американська розвідка, Держдепартамент та Пентагон звернулися до союзників, щоб усунути занепокоєння.

Зокрема, як вказано, члени “П'яти очей” попросили про брифінги у Вашингтоні для роз'яснення ситуації, проте не отримали відповіді. Прохання про брифінги надіслали до Офісу директора національної розвідка США, Центрального розвідувального управління та Федерального бюро розслідувань.

Окрім того повідомляється, що офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві допитуються у США, як інформація змогла опинитися в мережі, хто за це відповідальний та що роблять США, щоб видалити опубліковані дані. Представники країн сумніваються, що Білий дім вживає заходів, щоб обмежити поширення розвідданих у майбутньому.

За словами одного з чиновників, Україна давно переймалася тим, що інформація, якою вона ділиться зі США, може опинитися у відкритому доступі. Він додав, що цей випадок показав, що “українці були абсолютно праві, а американці тепер у боргу перед ними. Вони повинні перепросити і компенсувати це”.

Реакція Пентагону

Помічник міністра оборони у зв'язках з громадськістю Кріс Мігет заявив, що Пентагон все ще працює над визначенням масштабу витоку секретної інформації, який стався останніми тижнями, цитує його CNN.

Цитата

“Міністерство оборони працює цілодобово, щоб перевірити обсяг і масштаб розповсюдження, оцінений вплив і наші заходи пом’якшення. Ми все ще з’ясовуємо, як це сталося, а також масштаби проблеми. Були зроблені кроки для більш детального вивчення того, як і кому поширюється така інформація. Ми також все ще намагаємося оцінити, що може бути там”, – заявив Мігер.

Він додав, що міністра оборони США Ллойда Остіна вперше проінформували про витік інформації 6 квітня, а наступного дня він почав “щоденно скликати високопоставлених керівників”.

За словами представника Пентагону, у вихідні офіційні особи США спілкувалися з союзниками та партнерами, деякі з яких також були причетні у контексті витоку документів.

Команда Пентагону також працює над тим, щоб визначити, чи стосується витоку секретних матеріалів відділ законодавчих питань, зв’язків із громадськістю, політики, головного юрисконсульту, розвідки та безпеки, а також офіси об’єднаного персоналу Міністерства оборони.

Доповнення

Сполучені Штати перевіряють опубліковані "засекречені військові документи" щодо українського контрнаступу та наразі не можуть назвати достовірним жоден з них, заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Контекст

Журналісти The New York Times повідомили, що минулого тижня опублікували інформацію про нібито "засекречені військові документи", що стосуються ймовірно контрнаступу Сил оборони України у війні проти росії.

8 квітня NYT опублікувало матеріал про те, що в соціальних мережах виявили нову партію секретних документів, що описують принципи національної безпеки США. Документи стосуються війни в Україні.

Генеральне управління розвідки Міноборони України повідомило, що злиті в мережу так звані "засекречені військові документи" США та НАТО про контрнаступ ЗСУ є "підробкою" та "спецоперацією" російських спецслужб.

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