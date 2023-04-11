США пытаются успокоить партнеров после "слива" секретных данных и оценивают масштабы утечки - СМИ

Детали

Как пишет издание, после того, как стало известно об утечке информации, должностные лица таких структур, как американская разведка, Госдепартамент и Пентагон обратились к союзникам, чтобы устранить беспокойство.

В частности, как указано, члены “Пяти глаз” попросили о брифингах в Вашингтоне для разъяснения ситуации, однако не получили ответа. Просьбы о брифингах были направлены в Офис директора национальной разведки США, Центральное разведывательное управление и Федеральное бюро расследований.

Кроме того сообщается, что официальные лица в Лондоне, Брюсселе, Берлине, Дубае и Киеве допытываются у США, как информация смогла оказаться в сети, кто за это ответственен и что делают США, чтобы удалить опубликованные данные. Представители стран сомневаются, что Белый дом принимает меры, чтобы ограничить распространение разведданных в будущем.

По словам одного из чиновников, Украина давно обеспокоена тем, что информация, которой она делится с США, может оказаться в открытом доступе. Он добавил, что этот случай показал, что “украинцы были абсолютно правы, а американцы теперь в долгу перед ними. Они должны извиниться и компенсировать это”.

Реакция Пентагона

Помощник министра обороны по связям с общественностью Крис Мигет заявил, что Пентагон все еще работает над определением масштаба утечки секретной информации, которая произошла в последние недели, цитирует его CNN.

Цитата

“Министерство обороны работает круглосуточно, чтобы проверить объем и масштаб распространения, оцененное воздействие и наши меры по смягчению. Мы все еще выясняем, как это произошло, а также масштабы проблемы. Были предприняты шаги для более детального изучения того, как и кому распространяется такая информация. Мы также все еще пытаемся оценить, что может быть там”, – заявил Мигер.

Он добавил, что министра обороны США Ллойда Остина впервые проинформировали об утечке информации 6 апреля, а со следующего дня он начал “ежедневно созывать высокопоставленных руководителей”.

По словам представителя Пентагона, в выходные официальные лица США общались с союзниками и партнерами, некоторые из которых также были в контексте утечки документов.

Команда Пентагона также работает над тем, чтобы определить, касается ли утечки секретных материалов отдел законодательных вопросов, связей с общественностью, политики, главного юрисконсульта, разведки и безопасности, а также офисы объединенного персонала Министерства обороны.

Дополнение

Соединенные Штаты проверяют опубликованные "засекреченные военные документы" по украинскому контрнаступлению и пока не могут назвать достоверным ни один из них, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Контекст

Журналисты The New York Times сообщили, что на прошлой неделе опубликовали информацию о якобы "засекреченных военных документах", касающихся вероятно контрнаступления Сил обороны Украины в войне против россии.

8 апреля NYT опубликовало материал о том, что в социальных сетях обнаружили новую партию секретных документов, описывающих принципы национальной безопасности США. Документы касаются войны в Украине.

Генеральное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что слитые в сеть так называемые "засекреченные военные документы" США и НАТО о контрнаступлении ВСУ являются "подделкой" и "спецоперацией" российских спецслужб.