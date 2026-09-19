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Техніка

США місяць погоджували передачу Україні 10 ракет Patriot від Німеччини

Київ • УНН

 • 1328 перегляди

Німеччина отримала дозвіл США на передачу Україні 10 ракет PAC-2 GEM-T вартістю $29,6 млн лише через місяць. Боєприпасів може вистачити на одну масовану атаку.

США місяць погоджували передачу Україні 10 ракет Patriot від Німеччини

США знадобився місяць, щоб погодити передачу Україні 10 зенітних ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot від Німеччини. Берлін подав заявку ще 14 серпня, однак дозвіл на реекспорт американських ракет отримав лише через місяць, повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Загальна вартість 10 ракет становить $29,6 млн. PAC-2 GEM-T мають дальність ураження до 160 км та призначені насамперед для боротьби з літаками й крилатими ракетами.

Затримка пов'язана з американською процедурою реекспорту озброєння: Конгрес США має 30 днів на розгляд запропонованої передачі та можливість її заблокувати.

Передачу можна було погодити швидше

Defense Express звертає увагу, що американське законодавство передбачає механізм Emergency Waiver, який дозволяє прискорити передачу зброї у разі надзвичайної ситуації. Однак для цих ракет його не застосували.

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PAC-2 GEM-T мають обмежені можливості проти балістичних ракет порівняно з новішими PAC-3 MSE. Вони не використовують принцип прямого кінетичного перехоплення, а уражають ціль вибухом бойової частини поблизу неї.

За оцінкою Defense Express, 10 таких ракет Україні у кращому разі може вистачити на відбиття однієї масованої атаки. Видання також вказує на гострий світовий дефіцит боєприпасів для Patriot.

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Степан Гафтко

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