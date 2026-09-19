США в течение месяца согласовывали передачу Украине 10 ракет Patriot от Германии
Киев • УНН
Германия получила разрешение США на передачу Украине 10 ракет PAC-2 GEM-T стоимостью 29,6 млн долларов только через месяц. Боеприпасов может хватить на одну массированную атаку.
США потребовался месяц, чтобы согласовать передачу Украине 10 зенитных ракет PAC-2 GEM-T для систем Patriot от Германии. Берлин подал заявку еще 14 августа, однако разрешение на реэкспорт американских ракет получил лишь через месяц, сообщает Defense Express, пишет УНН.
Детали
Общая стоимость 10 ракет составляет $29,6 млн. PAC-2 GEM-T имеют дальность поражения до 160 км и предназначены прежде всего для борьбы с самолетами и крылатыми ракетами.
Задержка связана с американской процедурой реэкспорта вооружения: Конгресс США имеет 30 дней на рассмотрение предложенной передачи и возможность ее заблокировать.
Передачу можно было согласовать быстрее
Defense Express обращает внимание, что американское законодательство предусматривает механизм Emergency Waiver, который позволяет ускорить передачу оружия в случае чрезвычайной ситуации. Однако для этих ракет его не применили.
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PAC-2 GEM-T имеют ограниченные возможности против баллистических ракет по сравнению с более новыми PAC-3 MSE. Они не используют принцип прямого кинетического перехвата, а поражают цель взрывом боевой части вблизи нее.
По оценке Defense Express, 10 таких ракет Украине в лучшем случае может хватить для отражения одной массированной атаки. Издание также указывает на острый мировой дефицит боеприпасов для Patriot.
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