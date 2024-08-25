США ліквідували лідера терористичного угруповання "Хуррас ад-Дін" в Сирії
Київ • УНН
Американські військові знищили Абу-Абд аль-Рахмана аль-Маккі, старшого лідера "Хуррас ад-Дін", в Сирії. Операція підкреслює відданість США боротьбі з тероризмом на Близькому Сході.
У Американські військові здійснили успішну операцію в Сирії, в результаті якої було ліквідовано одного з очільників терористичного угруповання "Хуррас ад-Дін" — Абу-Абд аль-Рахмана аль-Маккі. Про це повідомляє Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) у своєму Twitter-акаунті (X), передає УНН.
Деталі
Аль-Маккі, який був членом ради "Шура" цієї салафітської джихадистської організації, відповідав за нагляд за терористичними операціями з території Сирії. Ліквідація відбулася в результаті цілеспрямованого кінетичного удару.
Командувач Центркому США генерал Майкл Ерік Курілла зазначив, що США залишаються відданими остаточній поразці терористів у зоні відповідальності CENTCOM, які загрожують Сполученим Штатам, їхнім союзникам та партнерам, а також регіональній стабільності.
Ця операція стала черговим кроком у боротьбі проти міжнародного тероризму та підкреслила готовність США протистояти загрозам на Близькому Сході.
США ліквідували лідера терористичної групи в Сирії24.08.24, 01:58 • 53255 переглядiв