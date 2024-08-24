США ліквідували лідера терористичної групи в Сирії
Київ • УНН
Збройні сили США здійснили удар по позиціях у Сирії, ліквідувавши лідера групи "Хуррас ад-Дін", пов'язаної з Аль-Каїдою. Метою операції був Абу-Абд аль-Рахман аль-Маккі, високопоставлений керівник угруповання.
У Сирії США ліквідували лідера угруповання, пов'язаного з Аль-Каїдою. Про це повідомляє Центральне командування США, передає УНН.
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Збройні сили США в п’ятницю здійснили удар по позиціях у Сирії, внаслідок чого був ліквідований високопоставлений лідер терористичної групи, пов’язаної з Аль-Каїдою.
Мета операції була Абу-Абд аль-Рахман аль-Маккі, керівник групи "Хуррас ад-Дін", що має зв’язки з Аль-Каїдою.
Курську операцію ЗСУ засудила лише Сирія, більшість "дружніх" до РФ країн мовчать17.08.24, 22:05 • 100469 переглядiв