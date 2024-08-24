США ликвидировали лидера террористической группы в Сирии
Киев • УНН
Вооруженные силы США нанесли удар по позициям в Сирии, ликвидировав лидера группы "Хуррас ад-Дин", связанной с Аль-Каидой. Целью операции был Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки, высокопоставленный руководитель группировки.
В Сирии США ликвидировали лидера группировки, связанной с Аль-Каидой. Об этом сообщает Центральное командование США, передает УНН.
Детали
Вооруженные силы США в пятницу осуществили удар по позициям в Сирии, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный лидер террористической группы, связанной с Аль-Каидой.
Целью операции был Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки, руководитель группы "Хуррас ад-Дин", имеющей связи с Аль-Каидой.
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