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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США ликвидировали лидера террористической группы в Сирии

США ликвидировали лидера террористической группы в Сирии

Киев  •  УНН

23 августа 2024, 22:58  •  1588 просмотра

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Вооруженные силы США нанесли удар по позициям в Сирии, ликвидировав лидера группы "Хуррас ад-Дин", связанной с Аль-Каидой. Целью операции был Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки, высокопоставленный руководитель группировки.

В Сирии США ликвидировали лидера группировки, связанной с Аль-Каидой. Об этом сообщает Центральное командование США, передает УНН.

Детали

Вооруженные силы США в пятницу осуществили удар по позициям в Сирии, в результате чего был ликвидирован высокопоставленный лидер террористической группы, связанной с Аль-Каидой.

Целью операции был Абу-Абд аль-Рахман аль-Макки, руководитель группы "Хуррас ад-Дин", имеющей связи с Аль-Каидой.

Курську операцію ЗСУ засудила лише Сирія, більшість "дружніх" до РФ країн мовчать17 августа 2024, 19:05 • 100229 просмотров

Юлия Котвицкая

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