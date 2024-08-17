Прошло более 10 дней с начала операции Вооруженных сил Украины в Курской области, однако большинство стран, которых Россия считает своими «дружественными», до сих пор не высказались по этому первому военному вторжению иностранного государства на территорию РФ со времен Второй мировой войны. На это обращают внимание многочисленные российские СМИ, в частности газета The Moscow Times и популярные Telegram-каналы, передает УНН.

Детали

Единственной страной, которая публично осудила действия Украины, стала Сирия, где Башар Асад обязан российским войскам за сохранение своего режима. Сирийское министерство иностранных дел выразило «большую обеспокоенность» по поводу украинской операции, назвав ее «террористической атакой», которая направлена на гражданские объекты и привела к гибели мирных жителей, в том числе двух бригад скорой помощи, и ранению десятков людей.

Другие «дружественные» к России страны, в частности Китай, воздержались от прямого осуждения. МИД КНР отметил, что «обратил внимание на ситуацию» и призвал все стороны избегать эскалации конфликта. Беларусь, через своего правителя Александра Лукашенко, призвала Россию и Украину к переговорам, не высказывая однозначной позиции по операции ВСУ.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) также осталась без прямой реакции на события, лишь отметив, что аналитическая служба организации внимательно следит за развитием ситуации.

Дополнение

Правитель Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» 15 августа призвал Россию и Украину «закончить драку» и сесть за стол переговоров. По словам Лукашенко, война в Украине нужна только «высокопоставленным лицам американского происхождения». При этом он заявил, что Россия, согласно договоренностям, в случае агрессии против Беларуси введет туда свои войска, чтобы оказать военную поддержку.

Міноборони Естонії: росія не готова до контрнаступу у курській області