В Американские военные провели успешную операцию в Сирии, в результате которой был ликвидирован один из руководителей террористической группировки «Хуррас ад-Дин» - Абу-Абд аль-Рахмана аль-Макки. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем Twitter-аккаунте (X), передает УНН.

Детали

Аль-Макки, который был членом совета «Шура» этой салафитской джихадистской организации, отвечал за надзор за террористическими операциями с территории Сирии. Ликвидация произошла в результате целенаправленного кинетического удара.

Командующий Центркомом США генерал Майкл Эрик Курилла отметил, что США остаются преданными окончательному поражению террористов в зоне ответственности CENTCOM, которые угрожают Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, а также региональной стабильности.

Эта операция стала очередным шагом в борьбе против международного терроризма и подчеркнула готовность США противостоять угрозам на Ближнем Востоке.

США ліквідували лідера терористичної групи в Сирії