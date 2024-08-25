Киев • УНН
Американские военные уничтожили Абу-Абд аль-Рахмана аль-Макки, старшего лидера «Хуррас ад-Дин», в Сирии. Операция подчеркивает приверженность США борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке.
В Американские военные провели успешную операцию в Сирии, в результате которой был ликвидирован один из руководителей террористической группировки «Хуррас ад-Дин» - Абу-Абд аль-Рахмана аль-Макки. Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в своем Twitter-аккаунте (X), передает УНН.
Детали
Аль-Макки, который был членом совета «Шура» этой салафитской джихадистской организации, отвечал за надзор за террористическими операциями с территории Сирии. Ликвидация произошла в результате целенаправленного кинетического удара.
Командующий Центркомом США генерал Майкл Эрик Курилла отметил, что США остаются преданными окончательному поражению террористов в зоне ответственности CENTCOM, которые угрожают Соединенным Штатам, их союзникам и партнерам, а также региональной стабильности.
Эта операция стала очередным шагом в борьбе против международного терроризма и подчеркнула готовность США противостоять угрозам на Ближнем Востоке.
США ліквідували лідера терористичної групи в Сирії23 августа 2024, 22:58 • 52351 просмотр