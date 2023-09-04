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США конфіскували активів російських олігархів на понад 1 мільярд доларів та хочуть передати їх Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. З початку війни США арештували понад 1 мільярд доларів незаконних активів. Про це заявила заступниця генерального прокурора США Ліза Монако в коментарі для CBS News, повідомоляє УНН.

Цитата

"Ми добиваємося від Конгресу дозволу використовувати отримані кошти на благо українського народу", - розповіла Ліза Монако.

Минулого року Міністерство юстиції США конфіскувало на Фіджі яхту вартістю 300 мільйонів доларів, яка належала олігарху сулейману керімову. Міністерство юстиції також вимагало конфіскації яхти вартістю 90 мільйонів доларів біля берегів Іспанії, яка належала олігарху віктору вексельбергу.

Зазначається, що і керімов, і вексельберг були індивідуально санкціоновані Міністерством фінансів США.

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Серед предметів розкоші, які Міністерство юстиції США намагається конфіскувати з початку війни, - літак Gulfstream вартістю 60 мільйонів доларів і літак Boeing вартістю 350 мільйонів доларів. Згідно з судовими документами, вони були зареєстровані на мережу з п'яти підставних компаній і анонімного трасту, всі з яких пов'язані з російським мільярдером романом абрамовичем.

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Минулого року, у відповідь на вторгнення росії в Україну, Бюро промисловості та безпеки Міністерства торгівлі США запровадило санкції проти росії, які включають заборону на експорт або передачу певних американських технологій або товарів американського виробництва. Санкції забороняють транспортування цих товарів до росії. Під санкції потрапили літаки та авіаційні запчастини американського виробництва.

Згідно з судовими документами, після російського вторгнення в Україну літак Абрамовича прилетів до росії, порушивши ці закони про експортний контроль.

Міністерство юстиції США не лише шукає компаньйонів кремля, які приховують активи. Вони також шукають тих, хто допомагає цим олігархам уникати санкцій.

Монако заявила, що робота її підрозділу слугує попередженням.

"Банкам, авіаційній галузі, страховим компаніям, усім, хто має виводити ці активи - це знак і попередження для них: Будьте обережні з тими, з ким ви маєте справу, тому що ми спостерігаємо", - сказала Монако. "І будуть наслідки, якщо ви будете допомагати і сприяти ухиленню від цих санкцій".

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