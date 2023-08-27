Європа глобалізує війну - голова МЗС Угорщини про санкції проти рф

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“Політика санкцій провалилася. І питання в тому, а як щодо політиків, які це відстоюють? Тому що логічно думати, що вони повинні зазнати поразки, тому що хтось має нести відповідальність”, - зазначив угорський міністр.

За словами Сійярто, санкції не поставили росіян на коліна, це було б “бароковим і поетичним перебільшенням”, а війна ще не закінчилася. Він також підсумував, що "в усьому світі над європейською політикою санкцій сміються".

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За словами Сійярто, уряд Угорщини йде “консервативним, християнсько-демократичним, патріотичним шляхом, який ставить на пріоритет національні інтереси” і є успішним, адже дозволяє залишатись осторонь війни в Україні.

За словами міністра закордонних справ, Європа пішла в напрямку глобалізації війни замість локалізації, хоча європейці не хочуть воювати, лише "деякі європейські політики перебувають у воєнному психозі".

Також міністр повторив наратив угорської влади про те, що ​​знають, хто агресор (він не назвав ні росіян, ні російського диктатор володимира путіна - ред.), але “у цій війні ніхто не воює за нас, а кожен воює сам за себе”.

Сійярто тоді заявив, що США підштовхнули Європу до змагання, хто і скільки допоможе Україні: змагання за військову допомогу. Він вважає це вкрай згубним для Європи. На його думку, ЄС "прийняла цю провокацію" замість того, щоб чинити опір.

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