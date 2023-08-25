Ознак роботи над новим пакетом санкцій ЄС проти рф поки немає - журналіст

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"Поки що немає ознак того, що ЄС працює над новим пакетом санкцій щодо росії чи білорусі. Нових раундів цієї осені, схоже, буде не так багато, але обставини, звісно, можуть змінитись", - написав Йозвяк у соцмережі X.

Нагадаємо

23 червня Європейський Союз ухвалив 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти росії через агресивну війну рф проти України.