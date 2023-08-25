Признаков работы над новым пакетом санкций ЕС против рф пока нет - журналист
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Признаков, что ЕС работает над новым пакетом санкций против россии или беларуси, пока нет, заявил в пятницу редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, пишет УНН.
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"Пока нет признаков того, что ЕС работает над новым пакетом санкций в отношении россии или беларуси. Новых раундов этой осенью, похоже, будет не так много, но обстоятельства, конечно, могут измениться", - написал Йозвяк в соцсети X.
Напомним
23 июня Европейский Союз принял 11-й пакет экономических и индивидуальных санкций против россии из-за агрессивной войны рф против Украины.