Признаков работы над новым пакетом санкций ЕС против рф пока нет - журналист

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"Пока нет признаков того, что ЕС работает над новым пакетом санкций в отношении россии или беларуси. Новых раундов этой осенью, похоже, будет не так много, но обстоятельства, конечно, могут измениться", - написал Йозвяк в соцсети X.

Напомним

23 июня Европейский Союз принял 11-й пакет экономических и индивидуальных санкций против россии из-за агрессивной войны рф против Украины.