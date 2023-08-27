Европа глобализирует войну - глава МИД Венгрии о санкциях против рф

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“Политика санкций провалилась. И вопрос в том, а как насчет политиков, которые это отстаивают? Потому что логично думать, что они должны потерпеть поражение, потому что кто-то должен нести ответственность”, - отметил венгерский министр.

По словам Сийярто, санкции не поставили россиян на колени, это было бы “барочным и поэтическим преувеличением”, а война еще не закончилась. Он также подытожил, что "во всем мире над европейской политикой санкций смеются".

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По словам Сийярто, правительство Венгрии идет “консервативным, христианско-демократическим, патриотическим путем, который ставит в приоритет национальные интересы” и является успешным, ведь позволяет оставаться в стороне от войны в Украине.

По словам министра иностранных дел, Европа пошла в направлении глобализации войны вместо локализации, хотя европейцы не хотят воевать, только "некоторые европейские политики находятся в военном психозе".

Также министр повторил нарратив венгерских властей о том, что знают, кто агрессор (он не назвал ни россиян, ни росийского диктатор владимира путина - ред.), но “в этой войне никто не воюет за нас, а каждый воюет сам за себя”.

Сийярто тогда заявил, что США подтолкнули Европу к соревнованию, кто и сколько поможет Украине: соревнование за военную помощь. Он считает это крайне губительным для Европы. По его мнению, ЕС "приняла эту провокацию" вместо того, чтобы сопротивляться.

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