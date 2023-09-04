США конфисковали активов российских олигархов на более 1 миллиарда долларов и хотят передать их Украине

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"Мы добиваемся от Конгресса разрешения использовать полученные средства на благо украинского народа", - рассказала Лиза Монако.

В прошлом году Министерство юстиции США конфисковало на Фиджи яхту стоимостью 300 миллионов долларов, которая принадлежала олигарху сулейману керимову. Министерство юстиции также требовало конфискации яхты стоимостью 90 миллионов долларов у берегов Испании, которая принадлежала олигарху виктору вексельбергу.

Отмечается, что и керимов, и вексельберг были индивидуально санкционированы Министерством финансов США.

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Среди предметов роскоши, которые Министерство юстиции США пытается конфисковать с начала войны, - самолет Gulfstream стоимостью 60 миллионов долларов и самолет Boeing стоимостью 350 миллионов долларов. Согласно судебным документам, они были зарегистрированы на сеть из пяти подставных компаний и анонимного траста, все из которых связаны с российским миллиардером романом абрамовичем.

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В прошлом году, в ответ на вторжение россии в Украину, Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США ввело санкции против России, которые включают запрет на экспорт или передачу определенных американских технологий или товаров американского производства. Санкции запрещают транспортировку этих товаров в Россию. Под санкции попали самолеты и авиационные запчасти американского производства.

Согласно судебным документам, после российского вторжения в украину самолет Абрамовича прилетел в россию, нарушив эти законы об экспортном контроле.

Министерство юстиции США не только ищет компаньонов кремля, которые скрывают активы. Они также ищут тех, кто помогает этим олигархам избегать санкций.

Монако заявила, что работа ее подразделения служит предупреждением.

"Банкам, авиационной отрасли, страховым компаниям, всем, кто должен выводить эти активы - это знак и предупреждение для них: Будьте осторожны с теми, с кем вы имеете дело, потому что мы наблюдаем", - сказала Монако. "И будут последствия, если вы будете помогать и способствовать уклонению от этих санкций".

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