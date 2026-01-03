$42.170.18
Рубрики
США інвестують понад 500 мільйонів доларів у військову інфраструктуру Польщі

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Сполучені Штати Америки виділять понад 500 мільйонів доларів на розвиток інфраструктури чотирьох військових баз у Польщі. Ці інвестиції зміцнять оборону країни та східний фланг НАТО.

Сполучені Штати Америки виділять понад 500 млн доларів на розвиток інфраструктури на військових базах у Польщі. Про це у соцмережі Х повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, інформує УНН.

Деталі

За його словами, інвестиції будуть спрямовані у чотири військові бази.

Міцні союзи – це реальна безпека. США затвердили інвестиції на суму понад 500 млн доларів у військову інфраструктуру в Польщі – у Дравську Поморському, Повідзі, Вроцлаві та Лаську. Співпраця з Америкою зміцнює оборону країни та східний фланг НАТО

- зазначив Шлапка.

Додамо, що наразі в Польщі дислоковано понад 10 тис. американських військовослужбовців. При цьому США збільшили вдвічі розміщений у республіці військовий контингент у лютому 2022 року.

Нагадаємо

Президент Польщі Кароль Навроцький переконував президента США Дональда Трампа на тлі переговорів з президентом України Володимиром Зеленським не довіряти російському диктатору володимиру путіну.

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
НАТО
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Польща